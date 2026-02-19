Els Mossos presenten la 14a caminada solidària Fem el camí al teu costat

Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central han presentat aquest dijous a la tarda la 14a edició de la caminada solidària Fem el camí al teu costat, que se celebrarà divendres, 8 de maig, amb un recorregut de 25 quilòmetres entre Manresa i Montserrat. La iniciativa destinarà els diners recaptats als serveis d'oncologia de diversos centres hospitalaris del territori.
Presentació institucional amb padrins destacats
L'acte ha estat conduït pel presentador Jordi Callau i ha comptat amb la participació del cap de la Regió Policial Central, el comissari Carles Anfruns, així com dels padrins d'enguany: la periodista i presentadora Mari Pau Huguet i el creador de contingut Arnau Mateu, conegut com a Willy Foxx.
També hi han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la presidenta de Sant Martí de Torroella, Ester Ros; l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; el vicepresident tercer del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata, i altres representants institucionals i socials del territori.
Nova imatge per a la samarreta solidària
Enguany, la caminada estrena un nou disseny de la samarreta solidària. Tot i que es manté part del lema Fem el camí al teu costat, la grafia s'ha renovat completament. El color escollit per a aquesta edició és el verd turquesa.
La samarreta és un dels elements centrals de la iniciativa, ja que els fons recaptats amb la seva venda es destinen íntegrament a la lluita contra el càncer. Concretament, els diners es repartiran entre els serveis d'oncologia de la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Berga, el Consorci Hospitalari de Vic i el Consorci Sanitari de l'Anoia.
Participació limitada i inscripció simbòlica
La caminada es farà en divendres i tindrà la participació limitada. Les persones inscrites hauran d'abonar una quota simbòlica destinada a cobrir l'assegurança dels caminadors.
Durant l'acte també s'ha fet entrega dels 35.858 euros recaptats en l'edició anterior. En el conjunt de les catorze edicions, la iniciativa ha aconseguit sumar un total de 452.374 euros gràcies a les aportacions de patrocinadors i a la venda de samarretes.
Reconeixements i punts de venda
En el marc de la presentació, s'han lliurat reconeixements a Construccions Cots i Claret, a l'entrenadora personal Elena Vers i al comissari jubilat dels Mossos d'Esquadra Sergi Pla, per la seva implicació i compromís al llarg dels anys.
La samarreta ja es pot adquirir a la pàgina web de la caminada, a les comissaries de Manresa, Igualada, Vic, Berga i Solsona, així com als hospitals i consorcis sanitaris beneficiaris. Les inscripcions i la informació detallada també es poden consultar al web i a les xarxes socials de la iniciativa.