Sant Vicenç inaugurarà diumenge la Ruta dels Gronxadors Panoràmics amb una caminada guiada

Sant Vicenç de Castellet estrenarà aquest diumenge la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat amb una caminada guiada que recorrerà els principals atractius naturals i patrimonials del municipi. La iniciativa compta amb la participació d'una cinquantena de veïns en un trajecte de 10 quilòmetres dissenyat per gaudir del paisatge i dels nous gronxadors amb vistes al massís de Montserrat.
Una ruta amb atractius naturals i turístics
La caminada recorrerà un itinerari circular de dificultat mitjana, pensat per a tots els públics, que posa en valor els elements més significatius de la part est de Sant Vicenç de Castellet. La ruta incorpora plaques interpretatives amb codis QR que ofereixen informació detallada sobre el recorregut, incloent el patrimoni natural, la geologia, la vinya, els masos i altres elements històrics del municipi.
Els gronxadors, situats en punts estratègics, volen convertir-se en un atractiu turístic de Sant Vicenç de Castellet, oferint vistes panoràmiques de Montserrat i creant experiències lúdiques per a participants de totes les edats.
Primers gronxadors i elements patrimonials
L'Ajuntament ja ha instal·lat el primer gronxador a la zona del Serrat Rodó, amb unes vistes espectaculars del massís, i el segon es col·locarà abans del cap de setmana a l'entorn de Castellet. El 2026 està prevista la instal·lació d'un tercer gronxador, així com de dues peces monolítiques de ferro que homenatjaran el patrimoni vitivinícola de les masies de Sant Vicenç de Castellet.
El recorregut de la ruta connecta diversos elements patrimonials i naturals que defineixen la història i identitat local, com la pedra seca, els masos, la vinya, la història mil·lenària i l'aigua, oferint una experiència educativa i recreativa per a tots els participants.
Sortida guiada i col·laboració local
La sortida tindrà lloc des del punt d'informació turística, situat a l'aparcament de Cal Soler, a les 10 del matí. L'activitat compta amb la col·laboració del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, que participarà en la coordinació i la guia del grup durant tota la caminada.