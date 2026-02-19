19 de febrer de 2026

Els cines Bages Centre estrenen «Balandrau, vent salvatge» amb presentació especial a Manresa

L'actor manresà Jan Buxaderas i l'autor del llibre en què es basa el film, Jordi Cruz, protagonitzaran un col·loqui després de la projecció

Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 18:09
Actualitzat el 19 de febrer de 2026 a les 18:10

Els cines Bages Centre de Manresa acolliran aquest divendres, 21 de febrer, l'arribada a les sales comercial de Balandrau, vent salvatge, un drama de supervivència basat en fets reals als Pirineus. L'acte comptarà amb la presència de l'actor manresà Jan Buxaderas i de Jordi Cruz, autor del llibre que inspira la pel·lícula, que participaran en un col·loqui posterior a la projecció.

Un relat de supervivència als Pirineus

Dirigida per Fernando Trullols, Balandrau, vent salvatge recrea la tragèdia del 30 de desembre del 2000, quan un grup d'amics va patir una tempesta mortal en l'ascens al pic Balandrau. La pel·lícula mostra la lluita desesperada contra la natura extrema i les tasques de rescat, destacant com un dia aparentment assolellat es va convertir en la pitjor tempesta registrada a la zona.

La història està basada en el llibre Tres nits de torb i 1 cap d'any de Jordi Cruz i busca commemorar els fets viscuts aquella jornada tràgica.

Repartiment i activitats a la sala

El film està protagonitzat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez, amb la participació especial de Jan Buxaderas. La producció, rodada en català, compta amb el suport de 3Cat.

La presentació tindrà lloc a les 19:35 hores i inclourà un col·loqui amb el públic assistent, permetent als espectadors conèixer de primera mà les vivències dels actors i l'autor del llibre. Les entrades es poden adquirir a les taquilles del cinema i a través del web dels cines Bages Centre.

