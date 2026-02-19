El Kursaal programa el musical «Gaudí» en el centenari de la mort de l'arquitecte

El muntatge semiescenificat del musical Gaudí es podrà veure aquest diumenge, 22 de febrer, a les 6 de la tarda a la sala gran del Kursaal de Manresa, en el marc dels actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'espectacle anirà a càrrec de l'Original SoundTrack Orchestra i el Cor Jove de l'Orfeó Català.
Una versió completa vint anys després
L'Original SoundTrack Orchestra (OSTO) recupera, en una versió completa, revisada i semiescenificada, el musical Gaudí d'Albert Guinovart, Jordi Galceran i Esteve Miralles, que no es representava des del 2002. La proposta vol posar de relleu el món creatiu del geni i també l'essència humana i espiritual que el va acompanyar al llarg de la seva vida.
La direcció musical anirà a càrrec de Belén Clemente i Albert Torrebella, mentre que la direcció escènica és del manresà David Pintó. El concert teatralitzat combina la interpretació orquestral amb la posada en escena per oferir una mirada renovada a una obra que revisita els moments clau de la trajectòria vital de l'arquitecte.
Tres concerts en una gira única
De la mà del Cor Jove de l'Orfeó Català, aquesta nova versió només es podrà veure, de moment, en una gira de tres concerts a Reus, Manresa i Barcelona. La parada a la capital del Bages s'emmarca en la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte, que se celebra aquest 2026.
El repartiment compta amb els cantants solistes Josep-Ramon Olivé, Montserrat Seró, Clara Renom, Lluís Calvet, Xavier Casademont, Belén García, Cristòfol Romaguera, Héctor Ruiz i Iván Sánchez, que donaran vida als diferents personatges d'aquesta producció.
El record dels últims dies
El musical situa l'acció el 7 de juny de 1926, quan Antoni Gaudí va ser atropellat pel tramvia número 30. El seu aspecte descurat va impedir que fos identificat correctament i va ser ingressat a la sala pública de l'Hospital de la Santa Creu, conegut com l'hospital dels pobres. Els seus col·laboradors van trigar hores a trobar-lo.
Durant aquest lapse de temps, envoltat de malalts i moribunds i amb la mort al capçal del llit, l'arquitecte s'abandona al record d'alguns dels moments més intensos de la seva vida: des dels somnis de joventut, quan marxa a estudiar a Barcelona, fins als primers projectes frustrats, els grans encàrrecs i el seu progressiu recolliment místic en els darrers anys.
Les entrades tenen un preu de 25 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys (22 euros), amb Carnet Galliner (20 euros) i per a menors de 30 anys (6 euros). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.