El Kursaal celebrarà els 19 anys de la seva reobertura amb l'estrena de «Pianant»

El Teatre Kursaal de Manresa commemorarà aquest divendres els 19 anys de la seva reobertura amb l'estrena del concert Pianant, protagonitzat pels pianistes i compositors Carles Cases i Manel Camp. L'actuació tindrà lloc a les 9 del vespre i servirà per celebrar l'aniversari de la recuperació de l'equipament cultural, inaugurat el 20 de febrer del 2007 després d'un procés impulsat amb una destacada implicació social i cultural de la ciutat.
El projecte uneix per primera vegada els dos músics bagencs en un espectacle compartit centrat en el piano, tot i que al llarg de les seves trajectòries han coincidit en diverses produccions i escenaris. Amb Pianant, Cases i Camp proposen un repertori integrat per composicions pròpies que reflecteixen un llenguatge musical comú construït a partir de dècades d'experiència.
Tots dos artistes han desenvolupat carreres paral·leles i han compartit vincles destacats dins l'escena musical catalana. Entre d'altres, van exercir com a arranjadors i directors musicals del cantautor Lluís Llach, en etapes diferents de la seva trajectòria, una coincidència que exemplifica la connexió artística que ara culmina en aquesta gira estrenada a Manresa.
La celebració del 19è aniversari inclourà també un brindis al pati del teatre en finalitzar el concert, obert a tots els assistents. L'acte vol posar en valor la trajectòria de l'equipament des de la seva recuperació com a espai cultural de referència i el paper que ha tingut en la dinamització artística del territori.
Segons ha informat l'organització, a pocs dies de l'espectacle queden poques entrades disponibles. Les localitats tenen un preu de 22 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del carnet Galliner i joves menors de 30 anys, i es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del seu web.