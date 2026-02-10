La Cursa dels Llebrers reuneix 320 participants en una jornada esportiva i solidària a Sant Fruitós

El Bosquet de Sant Fruitós de Bages va acollir diumenge la 12a edició de la Cursa dels Llebrers, una jornada que va tornar a combinar esport, convivència i solidaritat. Un total de 320 persones van participar en les diferents modalitats de la prova, organitzada per Galgos112 i Niu de Petjades amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en una edició marcada per l'ambient festiu i el compromís amb la defensa del benestar animal.
La jornada es va iniciar amb la prova de canicròs, que va reunir una quarantena de corredors. La sortida va comptar amb la presència dels regidors Xavier Navarro i David Serrano, que van donar el tret de sortida a aquesta modalitat. Posteriorment, es va celebrar la caminada popular, que enguany va aplegar 280 participants, superant les inscripcions de l'edició anterior i confirmant la bona acollida de la proposta entre el públic familiar. Les dues proves van disposar de recorreguts diferenciats per garantir el bon desenvolupament de l'activitat.
Des de l'organització s'ha valorat molt positivament tant el nivell de participació com l'ambient viscut al llarg de tota la jornada. Tot i que encara no es disposa de la xifra definitiva de recaptació, es preveu que els fons obtinguts siguin significatius i permetin continuar donant suport a la tasca de rescat, acollida i protecció de llebrers i podencs que duen a terme les entitats organitzadores.
Un canicròs infantil carregat d'emoció
Una de les principals novetats d'aquesta edició va ser l'estrena d'un canicròs infantil, una iniciativa de caràcter pedagògic i familiar que es va celebrar en memòria d'Elan Cortada, molt vinculat a la cursa i traspassat l'any passat. Els infants participants van completar un circuit circular per l'entorn del Bosquet en un moment especialment emotiu, que va ser molt ben rebut tant per les famílies com per l'organització.
Resultats esportius destacats
En l'àmbit esportiu, la categoria masculina absoluta va tenir com a guanyador Marcel Reymundi (Gosesport), que es va imposar amb un temps de 26 minuts i 12 segons. El segon lloc va ser per a Xavier Masramon (CanixCat), amb 29'12", mentre que Albert Camps va completar el podi amb un registre de 30'39".
En categoria femenina, la victòria va ser per a Laia Andreu (Centre Caní Jonathan Zafra), que va aturar el cronòmetre en 34'48". Montse Conesa (Canitrail Putxet) va ser segona amb 35'19", seguida de Jennifer Baeza, tercera amb 35'38".
Pel que fa a la categoria Tinc l'edat que vull, adreçada a participants nascuts abans de 1981, els guanyadors van ser Jaume Vidal (Grecc), amb un temps de 39'34", i Marina Von Podolski (Xuxurr@s Team), que va completar el recorregut en 43'23".
Una jornada amb final solidari i reivindicatiu
Un cop finalitzades les proves, la jornada va continuar amb una botifarrada popular, amb opció d'esmorzar vegà, i diversos sortejos gràcies a la col·laboració d'empreses del territori. El lliurament de premis va comptar amb la presència del regidor Xavier Navarro i de la presidenta de Galgos112, Esther Callol, que van posar en relleu la importància de combinar l'activitat esportiva amb la consciència social i la defensa del benestar animal.
La vessant solidària de la cursa va anar més enllà de la recaptació econòmica. Durant la jornada es van recollir nombroses donacions de mantes, que es destinaran a protectores d'Andalusia afectades pels darrers aiguats. A més, diversos guanyadors dels sortejos que van obtenir sacs de pinso van decidir cedir-los íntegrament a aquesta mateixa causa.
En el tram final de l'acte, Esther Callol va alertar de l'inici de la temporada d'abandonaments de llebrers, una problemàtica recurrent associada al final del període de caça. En aquest context, va presentar dos gossos que actualment es troben en règim d'acollida i busquen una llar definitiva, posant rostre a una realitat que, any rere any, continua mobilitzant iniciatives com la Cursa dels Llebrers.