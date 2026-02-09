Sant Fruitós arranjarà l'aparcament de davant l'escola Paidos per millorar seguretat i accés

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsarà en les properes setmanes actuacions de millora a l'aparcament situat davant de l'escola Paidos amb l'objectiu d'incrementar l'accessibilitat i la seguretat. L'espai, ubicat al carrer Lleida al costat del centre educatiu i del Torrent Bo, és utilitzat diàriament per la comunitat educativa i residents de la zona.
Reparació del ferm i millora de la superfície
La intervenció se centrarà en l'accés i la zona d'estacionament, on es repararan desperfectes acumulats amb el pas del temps. Els treballs inclouran l'arranjament dels forats del ferm i el compactat de sauló per estabilitzar i millorar la superfície, facilitant així la circulació i l'ús de l'espai en condicions més segures.
Aquestes actuacions busquen donar resposta a les necessitats detectades en un punt amb un ús intensiu, especialment en hores d'entrada i sortida de l'alumnat.
Il·luminació sostenible per reforçar la seguretat
Un cop finalitzades les tasques principals, el consistori preveu instal·lar il·luminació amb faroles solars tant a l'entrada com a l'interior de l'aparcament. Aquesta mesura pretén augmentar la visibilitat i la sensació de seguretat, tot apostant alhora per una solució energèticament sostenible.
La previsió municipal és executar les obres durant les properes setmanes, condicionades a la meteorologia, amb la voluntat de posar a punt l'espai al més aviat possible.