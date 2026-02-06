Sant Fruitós estrena el primer club indoor de pickleball del Bages amb 9 pistes

Sant Fruitós de Bages incorporarà a partir del 16 de febrer un nou equipament esportiu de referència amb l'obertura de Shooter Club Pickleball & Life, el primer club indoor de pickleball del Bages. El centre, situat al polígon del Grau, disposa de 3.000 metres quadrats d'instal·lacions i nou pistes indoor professionals, i combina la pràctica d'aquest esport emergent amb espais d'entrenament, salut i gastronomia.
Un nou espai esportiu al polígon del Grau
Shooter Club Pickleball & Life obrirà portes amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per a persones de totes les edats i nivells que vulguin descobrir o practicar el pickleball, un esport que combina elements del tennis, el bàdminton i el ping-pong i que destaca per ser accessible i de baix impacte físic.
El centre està ubicat al polígon del Grau de Sant Fruitós de Bages i compta amb 3.000 m2 d'instal·lacions modernes, concebudes específicament per a la pràctica indoor. El cor del projecte són les nou pistes professionals, dissenyades segons les normatives internacionals, fet que permetrà acollir entrenaments, competicions i esdeveniments oficials.
Pickleball, un esport emergent i inclusiu
El pickleball és un esport en clara expansió, especialment atractiu pel seu caràcter inclusiu i la facilitat d'aprenentatge. Es pot practicar a qualsevol edat i nivell, amb una exigència física moderada que el fa accessible tant per a persones que s'inicien en l'activitat esportiva com per a esportistes habituals.
Amb Shooter Club, el Bages es posiciona dins aquest creixement, incorporant el primer espai específic i completament indoor dedicat a aquesta disciplina a la comarca. L'objectiu del projecte és fomentar la pràctica esportiva regular i crear comunitat al voltant d'un esport que combina dinamisme, tècnica i component social.
Move i Picklebrunch, més enllà de les pistes
La proposta del nou club va més enllà del joc a pista. Shooter Club Pickleball & Life integra també Move, un espai d'exercici físic i salut obert als abonats, on s'oferiran serveis d'entrenament personal i sessions en grup reduït. Aquest espai està pensat per complementar la pràctica del pickleball amb treball físic adaptat a cada perfil d'usuari.
A l'àmbit social i de benestar s'hi suma Picklebrunch, l'espai gastronòmic del club, impulsat pel restaurant Cau de l'Ateneu. L'oferta se centra en una proposta de brunch saludable i cafè de qualitat, concebuda com un punt de trobada tant per als esportistes com per a acompanyants i visitants.
Centre de marca d'una firma catalana
Shooter Club Pickleball & Life és també el centre de marca de Shooter, una firma catalana de pales de pàdel i pickleball que dissenya i fabrica els seus productes a Solsona. Aquesta vinculació connecta la producció local amb l'experiència esportiva real, permetent provar i desenvolupar material en un entorn d'ús quotidià i competitiu.