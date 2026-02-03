Mario Sinués i Tereza Tvarúzková s'imposen a la Copa Catalana BTT a Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ha estat aquest cap de setmana l'epicentre del ciclisme de muntanya amb la disputa de la Copa Catalana BTT Internacional Biking Point. La cita ha aplegat prop de 700 participants de dotze nacionalitats diferents i ha coronat el català Mario Sinués i la txeca Tereza Tvarúzková com a vencedors en les categories elit masculina i femenina, respectivament, en una jornada marcada per l'alt nivell esportiu i un ambient immillorable.
Sant Fruitós, capital del BTT internacional
La Copa Catalana BTT Internacional Biking Point ha convertit Sant Fruitós de Bages en punt de trobada del millor ciclisme de muntanya durant tot el cap de setmana. Amb una participació que s'ha acostat als 700 ciclistes procedents de fins a dotze països, l'esdeveniment ha confirmat el seu caràcter internacional i el seu pes dins el calendari esportiu de la disciplina.
El municipi bagenc ha acollit corredors i corredores d'elit, però també esportistes amateurs i públic familiar, en una jornada que ha anat molt més enllà de la competició estricta i que ha consolidat la prova com una gran festa del ciclisme.
Emoció fins al final en la cursa masculina
En categoria masculina, la victòria ha estat per al català Mario Sinués, que s'ha proclamat campió després d'una cursa intensa i molt disputada. La prova ha estat marcada per una lluita constant entre cinc corredors que han mantingut el desenllaç obert fins a l'última volta.
Sinués ha protagonitzat un intercanvi continu d'atacs amb Maxime Croket, Cristofer Bosque, Oriol Oliveros i Marc Romero, en un recorregut exigent que no ha permès cap relaxació. La igualtat s'ha mantingut fins als últims metres, quan el corredor català ha aconseguit imposar-se en un vibrant esprint final.
Amb aquest triomf, Mario Sinués s'ha convertit en el primer líder de la competició aquesta temporada, iniciant la Copa Catalana BTT Internacional amb una victòria de gran valor esportiu.
Domini clar de Tereza Tvarúzková en la prova femenina
En la cursa femenina, la gran protagonista ha estat la txeca Tereza Tvarúzková, que no ha trobat oposició al llarg de la prova. La corredora ha marcat diferències des de les primeres voltes, obrint ràpidament un marge considerable respecte a les seves rivals.
Amb una gestió molt sòlida de l'avantatge i dels esforços, Tvarúzková ha mantingut un ritme constant que li ha permès arribar a la línia de meta en solitari. A Sant Fruitós de Bages, ha alçat els braços al cel per certificar una clara i contundent victòria.
La segona posició ha estat per a Núria Bosch, que estrenava els nous colors de l'equip Massi en aquesta competició. El podi l'ha completat Esther Villaret, en una cursa que ha evidenciat el domini de la vencedora.
Més enllà de l'elit: una gran festa de la bicicleta
A banda de les proves d'elit, la Copa Catalana BTT Internacional Biking Point ha ofert un ampli programa esportiu que ha reforçat el caràcter popular i obert de l'esdeveniment. Al llarg de la jornada s'han disputat proves de gravel amateur i curses infantils de BTT, pensades per fomentar la pràctica esportiva entre tots els públics.
Aquest conjunt d'activitats ha permès que corredors de totes les edats i nivells poguessin participar de la festa, convertint Sant Fruitós de Bages en un espai de convivència al voltant de la bicicleta, la salut i l'esport.
Participació elevada i ambient immillorable
En conjunt, Sant Fruitós de Bages ha viscut un cap de setmana dedicat plenament al ciclisme, amb una notable participació tant de corredors com d'espectadors. L'ambient ha estat immillorable, amb un públic entregat i una organització que ha permès el bon desenvolupament de totes les proves.