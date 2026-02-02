L'Esport7 i el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès han signat una destacada actuació a la fase final del Campionat d'Espanya júnior (U21), disputat a Pamplona, amb una medalla de bronze de Guillem Lozano i una cinquena posició de Luca De Palma com a resultats més rellevants.
Bronze estatal per a Guillem Lozano
El santfruitosenc Guillem Lozano, en la categoria de -100 kg, ha estat el gran protagonista de l'expedició bagenca. Lozano ha completat una competició molt sòlida, amb un balanç de tres victòries i una derrota, que li ha permès penjar-se la medalla de bronze estatal. El judoka ha arribat fins a les semifinals i, en el combat pel tercer lloc, s'ha imposat en pocs segons al rival que ocupava la primera posició del rànquing de Copes d'Espanya, gràcies a una acció per escombrada que ha culminat amb ippon.
Luca De Palma, cinquena a -70 kg
A les portes del podi s'ha quedat la manresana Luca De Palma, en la categoria de -70 kg. De Palma ha disputat fins a sis combats, amb un balanç de quatre victòries i dues derrotes, i ha finalitzat en una meritòria cinquena posició que li permet ser finalista estatal. En el combat pel bronze, la judoka va projectar l'oponent amb wazaari, però va acabar cedint en una immobilització al terra.
Experiència per als cadets
També han competit Berta Domínguez (-63 kg) i Dumi Croitor (-73 kg), tots dos encara en categoria cadet, que han participat en una categoria superior amb una actitud competitiva destacada i han sumat una experiència clau per a la seva formació esportiva.
Amb aquests resultats, el club bagenc tanca una nova cita estatal amb presència al podi i consolida el treball de tecnificació que s'està duent a terme amb els joves valors del judo del Bages i el Moianès.