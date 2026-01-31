El CN Manresa goleja el Portugalete (21-13) i es consolida al grup capdavanter

L'Adbisio ETL Global CN Manresa s'ha imposat amb claredat al DN Portugalete per 21-13 en un partit de la Lliga estatal masculina de 2a Divisió en què els bagencs han mostrat una gran capacitat ofensiva i han refermat la seva posició entre els equips capdavanters de la classificació.
Domini manresà des de l'inici
El partit es presentava com una bona oportunitat per al conjunt entrenat per Torilo, que ja s'havia imposat en el duel de la primera volta al País Basc. Tot i un 0-2 inicial favorable als visitants, el CN Manresa ha pres ràpidament el control del joc i ha dominat el marcador sense veure mai perillar la victòria.
Festival ofensiu i defenses obertes
Els manresans han arribat a anotar dinou gols en els tres primers períodes, però el Portugalete també ha mantingut un ritme anotador elevat, amb onze gols abans de l'últim quart. Ambdues defenses han prioritzat l'atac, fet que ha propiciat un partit obert i amb moltes ocasions, en què el gol ha estat el protagonista a les piscines Manel Estiarte i Duocastella.
Un final més relaxat
L'últim parcial, més pausat i amb només quatre gols, ha evitat que el partit arribés a la quarantena d'anotacions. Tot i això, el marcador final reflecteix clarament la superioritat ofensiva del conjunt manresà.
Destaquen les aportacions col·lectives
Entre els aspectes més destacats del partit, cal remarcar la bona actuació de F. Garcia sota pals substituint AK Wilson, el treball d'I. Rey a la boia, convertit en una de les notes positives del duel, i el fet que fins a deu jugadors diferents del CN Manresa aconseguissin marcar, un indicador del bon rendiment col·lectiu de l'equip.