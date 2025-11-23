El CN Manresa suma un triomf clau a Portugalete i es consolida a la zona alta

L'ADBISIO ETL Global CN Manresa ha signat una victòria convincent a la piscina del DN Portugalete, en un partit molt complet dels bagencs que s'han imposat per 9-15. El triomf, el primer com a visitants aquesta temporada, significa un impuls moral important i permet a l'equip situar-se en quarta posició, una plaça que obre la porta a lluitar per l'ascens.
Una posada en escena sòlida i un domini progressiu
El matx ha arrencat amb un primer quart igualat (3-3), tot i que el plantejament del tècnic manresà ja permetia als visitants controlar el ritme de joc. Els locals, encara frescos, han pogut neutralitzar l'avantatge inicial d'1-3, però han evidenciat que anaven a remolc.
A partir del segon període, el domini manresà s'ha fet més evident tant a l'aigua com en el marcador. Marc Urgeles, escollit MVP del partit, ha estat especialment inspirat amb cinc gols, convertint-se en el gran referent ofensiu de l'equip.
Reacció manresana després d'un intent de remuntada basca
Tot i arribar a situar-se 5-8, els bascos han aconseguit retallar fins al 7-8 en el tercer període. La resposta del CN Manresa, però, ha estat immediata i contundent: un parcial de 0-4, amb dianes d'Holgado i Urgeles (dos cadascun), ha deixat el marcador en un clar 7-12 i el partit pràcticament sentenciat.
Un últim quart controlat i sense opcions per a la sorpresa
Els darrers vuit minuts han estat gestionats amb solvència pels de Torilo, que no han permès cap reacció local. Rey ha aprofitat el tram final per anotar dos gols consecutius, després que l'equip hagués fallat el seu segon penal del partit.
Amb aquest resultat, el CN Manresa es referma entre els equips capdavanters i afronta amb optimisme la visita del CDW Navarra la setmana vinent, una oportunitat per consolidar-se abans de l'aturada pel pont de la Puríssima.