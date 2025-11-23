Sant Joan de Vilatorrada celebra una Nit de l'Esportista plena de reconeixements i emoció

Sant Joan de Vilatorrada va viure aquest divendres una Nit de l'Esportista vibrant i molt participativa, en què el municipi va homenatjar esportistes, clubs i persones vinculades a l'esport local per la seva dedicació, valors i trajectòries. La gala, conduïda amb humor i energia per Pep Callau, va tenir enguany el suport especial del Club Bàsquet Vilatorrada, que va exercir d'entitat amfitriona.
Un inici reivindicatiu i centrat en els valors esportius
L'acte es va obrir amb el parlament del regidor d'Esports, Adrià Clotet, que va destacar la força col·lectiva del teixit esportiu del municipi i la importància de l'esforç constant per sobre dels resultats. Clotet va agrair la feina de totes les persones implicades en l'esdeveniment i de la comunitat esportiva en general, emfatitzant que "el resultat no és exigible, però sí ho són l'esforç i la dedicació".
El primer reconeixement de la nit va ser per a Juan Manuel García Guerrero, que va rebre el premi al Millor esportista veterà per la seva destacada trajectòria en el món del parapent.
Reconeixement al talent emergent i a la tasca formativa
La Millor entrenadora va ser Míriam Font, de l'Egiba, pel seu paper clau en l'excel·lència esportiva del club. Seguidament, el talent jove va prendre protagonisme:
- Hugo Uber, jugador d'escacs de 15 anys i Mestre FIDE, va ser premiat com a Millor promesa masculina.
- Lucía Molina, saltadora de llargada, va rebre el premi de Millor promesa femenina.
El representant de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs, va lliurar el premi al Millor equip de base, que va recaure en el Benjamí S10 A del FC Joanenc, després del seu ascens a preferent.
Premis a trajectòries exemplars i a l'esforç continuat
Un dels moments més emotius va arribar amb el Premi Román Montañez a la Millor trajectòria esportiva, atorgat ex aequo a:
- Francesc Pérez Marsal, president del FC Joanenc durant 13 anys,
- Ferran Belmonte, jugador emblemàtic del CB Vilatorrada retirat aquesta temporada.
El premi al Millor equip sènior va ser per al Primer Equip masculí del FC Joanenc, després del seu històric ascens a Primera Catalana. El CB Vilatorrada, com a entitat col·laboradora, va lliurar el Premi a la Menció Especial a Alberto Fernández López per la seva tasca formativa al club.
També es va destacar la història de superació de Joan Bascompte, propietari d'Sportgims, que va rebre el Premi a la Superació Personal.
Els grans guardons individuals tanquen una nit memorable
La delegada del Govern, Elia Tortolero, va remarcar l'aposta de la Generalitat pels equipaments esportius municipals i va lliurar el premi a la Millor esportista individual jove a Maria Comallonga Font, gimnasta de l'Egiba.
Els premis absoluts van reconèixer:
- Arnau Pradas, campió de la Youth League, Lliga i Copa amb el juvenil del FC Barcelona i actual jugador de l'Al-Wahda, com a Millor esportista individual absolut masculí.
- Alba Sánchez i Núria Ballarín, del Futsal Athletic Vilatorrada, com a Millors esportistes individuals absolutes femenines, destacades per la seva fidelitat i compromís amb el club.
Cloenda amb homenatge col·lectiu i reconeixement als campions
L'alcalde Jordi Solernou va posar el punt final a la gala destacant l'orgull pel teixit esportiu del municipi i reafirmant l'aposta municipal per unes instal·lacions de qualitat. L'acte va culminar amb l'entrega de medalles als equips campions de la temporada passada i una gran fotografia de família de tots els nominats i premiats.