Sant Vicenç de Castellet serà sortida de la segona etapa de la Volta a Catalunya femenina 2026

Sant Vicenç de Castellet tornarà a situar-se al mapa del gran ciclisme internacional acollint la sortida de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya femenina 2026. La jornada tindrà lloc el 20 de juny i formarà part d'una etapa d'alta muntanya de 130 quilòmetres que culminarà a La Molina, amb el Coll de la Creueta com a gran repte esportiu.
En el mapa del ciclisme internacional
Sant Vicenç de Castellet repetirà l'experiència d'esdevenir punt de sortida d'una etapa de la Volta, després del balanç positiu de la prova masculina de l'any passat. Amb aquesta aposta, el municipi reafirma el seu compromís amb el ciclisme i amb l'organització d'esdeveniments esportius de primer nivell com a eina de projecció territorial i dinamització local.
La segona etapa de la Volta femenina 2026 serà una de les jornades clau de la cursa. Amb un recorregut de 130 quilòmetres, inclourà l'ascens de categoria especial del Coll de la Creueta, abans d'arribar a l'estació de La Molina, un final ja conegut per les aficionades al ciclisme, ja que va decidir la guanyadora de l'edició del 2024. Es preveu una etapa decisiva per a la classificació general, en un traçat pensat per posar a prova les millors escaladores del pilot internacional.
Una Volta amb tres etapes
La Volta a Catalunya femenina constarà de tres etapes. La competició s'iniciarà el 19 de juny amb una primera etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. La cursa es tancarà el 21 de juny amb una tercera etapa de 110,8 quilòmetres, que sortirà de Mataró i finalitzarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on es coronarà la tercera campiona de la història de la prova. Les dues primeres edicions han estat guanyades per dues figures de referència del ciclisme mundial, Marianne Vos i Demi Vollering.
Els detalls de la Volta Ciclista a Catalunya, tant en la seva versió masculina com femenina, s'han presentat aquest dijous a Viladecans. La prova masculina se celebrarà del 23 al 29 de març i comptarà amb la participació de destacades estrelles del panorama internacional, com Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida o Tom Pidcock, consolidant la Volta com una de les cites més rellevants del calendari ciclista mundial.