Sant Fruitós obre les portes de les escoles abans de la preinscripció del curs 2026-2027

Els centres educatius de Sant Fruitós de Bages han iniciat les jornades de portes obertes prèvies al període de preinscripció escolar del curs 2026-2027. L'Ajuntament, a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), ofereix informació i assessorament a les famílies i ha programat una sessió informativa oberta per resoldre dubtes sobre l'oferta educativa i els tràmits d'inscripció.
Un calendari de preinscripció segons l'etapa educativa
El mes de març marca l'inici del procés de preinscripció per a diverses etapes educatives. Segons el calendari establert, les sol·licituds per a educació infantil de segon cicle i primària -d'EI3 a sisè- es podran presentar del 4 al 18 de març, mentre que les corresponents a l'ESO s'hauran de formalitzar del 6 al 18 del mateix mes.
El procés continuarà a l'abril amb la preinscripció per al batxillerat, prevista del 9 al 16 d'abril, i finalitzarà al maig amb l'etapa d'educació infantil de primer cicle (llars d'infants), entre el 8 i el 22 de maig. Aquest calendari busca facilitar l'organització de les famílies en funció de l'etapa educativa dels seus fills.
Una oferta educativa variada al municipi
Sant Fruitós de Bages disposa d'una oferta educativa diversa que abasta des de la primera infància fins a l'educació postobligatòria. Pel que fa a llars d'infants, el municipi compta amb la Llar d'Infants Municipal Les Oliveres i la llar de l'Escola Paidos.
En educació infantil i primària, les opcions inclouen les escoles Pla del Puig, Monsenyor Gibert i Paidos. L'educació secundària obligatòria es pot cursar a l'Institut Gerbert d'Aurillac o a la mateixa Escola Paidos, mentre que el batxillerat s'ofereix a l'institut, que també disposa de la modalitat Batxibac.
El municipi també disposa del Centre d'Educació Especial Jeroni Moragas, Els Companys, i d'una oferta formativa artística a través de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, que obrirà el període de matriculació del 5 al 16 de maig.
Jornades de portes obertes als centres
Per facilitar la tria educativa, els centres han programat visites i activitats informatives perquè les famílies coneguin els projectes pedagògics i les instal·lacions. Entre les dates destacades hi ha la jornada de l'Escola Pla del Puig, prevista el 14 de febrer, o les sessions de Monsenyor Gibert, el 27 i 28 de febrer. També hi haurà portes obertes a l'Escola Paidos el 28 de febrer i a l'Institut Gerbert d'Aurillac el mateix dia per a l'ESO i el 21 de març per al batxillerat.
La Llar d'Infants Les Oliveres celebrarà la seva jornada el 18 d'abril, amb cita prèvia. Aquest conjunt d'activitats permet a les famílies comparar opcions i prendre decisions informades abans de formalitzar la preinscripció.
Informació i assessorament per a les famílies
Com a complement a les visites, l'OME ha organitzat una sessió informativa oberta a totes les famílies el 26 de març al Casal d'Entitats. L'objectiu és explicar el funcionament del procés de preinscripció i resoldre dubtes sobre els criteris d'admissió o la documentació necessària.
A més, l'oficina ofereix atenció personalitzada amb cita prèvia per orientar les famílies en la tria de centre i en la gestió dels tràmits.