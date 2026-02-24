Althaia incorpora la tècnica Rezum per tractar una de les patologies de pròstata més freqüents

El Servei d'Urologia de la Fundació Althaia ha incorporat un nou procediment quirúrgic per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP). Es tracta de la tècnica Rezum, un sistema innovador i mínimament invasiu que utilitza vapor d'aigua per reduir el volum de la pròstata i alleujar els símptomes associats a aquesta patologia.
El nou tractament es realitza de forma ambulatòria, sense necessitat d'ingrés hospitalari, i permet una recuperació ràpida del pacient, que pot tornar a casa el mateix dia de la intervenció. A més, contribueix a reduir possibles complicacions i minimitza els efectes secundaris, especialment en l'àmbit de la funció sexual.
Una patologia freqüent a partir dels 50 anys
La hiperplàsia benigna de pròstata es produeix quan aquesta glàndula augmenta de volum i comprimeix la uretra, el conducte que transporta l'orina des de la bufeta fins a l'exterior del cos. Aquesta pressió dificulta el pas de l'orina i provoca símptomes com l'augment de la freqüència miccional -sobretot durant la nit-, la sensació de buidatge incomplet o la incontinència urinària.
Es tracta d'una afecció molt prevalent: afecta aproximadament un de cada tres homes a partir dels 50 anys i una gran part dels majors de 80 presenten problemes relacionats amb aquest trastorn. L'impacte en la qualitat de vida pot ser notable, especialment quan els símptomes interfereixen en el descans nocturn o en les activitats quotidianes.
Fins ara, el Servei d'Urologia d'Althaia disposava de dos tipus principals de procediments quirúrgics per abordar aquesta patologia: la cirurgia convencional i la cirurgia amb làser. Amb la incorporació del sistema Rezum, s'afegeix una nova alternativa terapèutica que amplia les opcions disponibles segons el perfil clínic del pacient.
Un pas intermedi entre fàrmacs i cirurgia
La tècnica Rezum es basa en l'aplicació controlada de vapor d'aigua a l'interior de la pròstata. L'energia tèrmica alliberada desintegra progressivament les cèl·lules responsables de l'obstrucció, reduint així la compressió sobre la uretra. El procediment es duu a terme amb una petita sedació i mitjançant una càmera que s'introdueix per la uretra, fet que evita incisions externes.
Els candidats a aquesta tècnica se seleccionen segons criteris clínics específics. Els estudis han demostrat que és especialment efectiva en pacients amb símptomes lleus o moderats. En aquest sentit, el sistema Rezum es considera un pas intermedi entre el tractament farmacològic i la cirurgia més invasiva.
El Servei d'Urologia d'Althaia realitza anualment uns 400 procediments relacionats amb la hiperplàsia benigna de pròstata. D'aquests, el 80% es duen a terme amb làser, mentre que el 20% restant correspon a cirurgia convencional i intervencions amb el nou sistema de vapor d'aigua. Es preveu que cada any es realitzin prop d'una vuitantena de procediments amb la tècnica Rezum.
Per incorporar aquest nou tractament, Althaia ha adquirit tecnologia específica i l'equip d'uròlegs s'ha format en col·laboració amb la Fundació Puigvert, centre de referència en urologia.