Althaia rep el reconeixement al projecte transformador en el 50è aniversari de La Unió

La Fundació Althaia ha estat reconeguda per la seva trajectòria i pel valor transformador del seu projecte en l'acte de cloenda del 50è aniversari de La Unió, celebrat aquest dilluns al Palau de la Música Catalana. El guardó, lliurat en una cerimònia que ha aplegat més de 700 representants del sector sanitari i social, posa en relleu el paper de la institució com a referent assistencial i acadèmic i destaca la seva capacitat per afrontar els reptes de futur amb qualitat, innovació i compromís comunitari.
Un reconeixement a la trajectòria i la transformació
El premi, atorgat en la categoria d'organització amb projecte transformador, reconeix la tasca d'Althaia com a institució que ha consolidat un model d'atenció integral, capaç de combinar la complexitat tecnològica amb la proximitat assistencial. La distinció posa en valor una trajectòria que ha apostat per la qualitat i l'eficiència, però també per una atenció arrelada al territori i coordinada amb altres institucions i agents del sistema.
Des de La Unió es va destacar que aquest recorregut és fruit d'un procés de transformació iniciat el 2002 amb la constitució de la Fundació Althaia, sorgida de la unificació jurídica i patrimonial de cinc institucions hospitalàries. Aquella integració, basada en la planificació estratègica i la cooperació institucional, va permetre configurar una entitat orientada a la millora contínua i al servei públic.
Actualment, la institució combina l'activitat assistencial amb la docència, la recerca i la innovació, àmbits que actuen com a motors per al desenvolupament professional i l'equilibri territorial. Aquest model universitari i multidisciplinari ha contribuït a reforçar la seva capacitat d'adaptació als canvis del sistema sanitari i social.
L'acte institucional i els assistents
La cerimònia de cloenda del 50è aniversari de La Unió es va celebrar sota el lema Tenim Història. Som Futur i va comptar amb la presència de nombroses autoritats i representants institucionals. L'acte va estar encapçalat pel president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Salut, Olga Pané, i la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, entre altres representants polítics i sectorials.
El guardó a Althaia el va recollir l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la fundació, Marc Aloy, acompanyat pel director general de la institució, Manel Jovells, així com membres del Patronat, del Comitè de Direcció i diversos professionals vinculats als grups de treball de La Unió. També hi van assistir exalcaldes de la ciutat que han exercit la presidència del Patronat al llarg dels anys, evidenciant el vincle entre la institució i la ciutat.
Valoracions i reconeixements
Durant els parlaments, la presidenta del Patronat de la Fundació Puigvert, Helena Ris, va destacar que Althaia "representa l'esforç de la societat catalana en constituir serveis per atendre la població" i la va qualificar de "paradigma del model sanitari català". En la seva intervenció va elogiar la tasca dels patrons, els directius i els professionals, així com el paper dels responsables institucionals que han impulsat el projecte al llarg dels anys.
Ris també va subratllar el compromís col·lectiu que ha fet possible consolidar una institució que presta servei a prop de 300.000 persones, remarcant el valor del treball conjunt entre administracions, professionals i societat civil.
A banda d'Althaia, l'acte va reconèixer diverses institucions històriques del sector, com la Fundació Puigvert, l'Institut Pere Mata, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Clínic i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, totes elles fundadores de La Unió. També es va concedir un reconeixement a títol pòstum a Esperança Martí Salís per la seva contribució al sistema sanitari català.
Reivindicació del model sanitari català
La celebració va servir també per reivindicar el model sanitari i social català com un referent consolidat. El president del Parlament va destacar el paper de La Unió en l'evolució del sistema i el va situar com un exemple per a altres països. En la mateixa línia, el president de l'entitat, Joan Maria Adserà, va subratllar que el sistema és un "producte d'èxit" construït gràcies al compromís de la societat civil i a la suma de coneixement i recursos.
Adserà va advertir dels reptes de sostenibilitat i de les tensions derivades del debat sobre l'Estat del Benestar, i va defensar la necessitat de reforçar la cooperació i l'activisme social per preservar els valors de cohesió i equilibri territorial.
Un sistema vertebrat per la cooperació
La Unió, formada per un centenar llarg d'entitats i desenes de milers de professionals, ha exercit durant mig segle un paper clau en la vertebració del sistema sanitari i social català. El reconeixement a Althaia s'inscriu en aquesta trajectòria de cooperació i posa de manifest el pes de les institucions territorials en la construcció d'un model basat en la qualitat assistencial i l'eficiència.
Per a la fundació bagenca, el guardó representa tant un aval a la feina feta com un estímul per continuar avançant en la innovació i l'atenció a les persones. En un context de canvis demogràfics i tecnològics, el reconeixement reafirma la seva voluntat de seguir desenvolupant un model que combini especialització i proximitat, al servei del territori i del conjunt del sistema sanitari i social català.