Althaia impulsa l'exercici terapèutic per millorar la qualitat de vida de pacients amb càncer

Althaia ha posat en marxa un nou programa d'exercici terapèutic adreçat a persones amb càncer amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, reduir la fatiga i minimitzar els efectes secundaris dels tractaments. La iniciativa, que s'inicia aquest mes de gener a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, dona continuïtat a l'aposta del centre per integrar l'activitat física dins del procés terapèutic oncològic, després dels bons resultats obtinguts en un estudi pilot en què ha participat Althaia.
Un nou programa basat en l'evidència científica
Des de fa anys, el Servei d'Oncologia d'Althaia ofereix a les persones amb càncer la possibilitat de realitzar activitat física supervisada com a part de l'atenció integral. Fins ara, aquesta pràctica s'havia concretat principalment en grups de marxa nòrdica, una activitat que ja havia demostrat beneficis clars en el benestar general dels pacients.
Tanmateix, l'evidència científica més recent assenyala que l'entrenament de força és clau per millorar la capacitat funcional, reduir la fatiga associada als tractaments, preservar la massa muscular, augmentar l'autonomia i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer. A partir d'aquest coneixement, Althaia ha dissenyat un programa propi d'exercici terapèutic centrat principalment en la força, adaptat a les necessitats clíniques i funcionals de cada pacient.
A qui s'adreça la iniciativa
En aquesta fase inicial, el programa s'adreça a pacients oncològics no metastàtics que es troben en tractament, tant abans com després d'una intervenció quirúrgica. Pot participar-hi qualsevol persona adulta, independentment del tipus de càncer, de l'edat o de la seva condició física prèvia.
El primer grup, que ja ha iniciat l'activitat aquest mes de gener, està format per catorze participants. L'objectiu és oferir un entorn segur i supervisat que permeti incorporar l'exercici físic com una eina terapèutica més dins del procés oncològic.
Com funciona el programa d'exercici terapèutic
El programa consisteix en sessions d'exercici terapèutic multimodal, amb un clar predomini de l'entrenament de força. Es tracta de sessions grupals, però amb un seguiment individualitzat de cada participant, que tenen una durada de 60 minuts i es duen a terme dos dies a la setmana.
El programa s'estén al llarg de dotze setmanes, durant les quals la intensitat i el tipus d'exercici s'adapten de manera progressiva a la situació clínica i funcional de cada persona. Les sessions estan supervisades per professionals especialitzats del Servei de Rehabilitació d'Althaia, que garanteixen una pràctica segura i ajustada a les necessitats dels pacients.
Aquesta activitat forma part de l'atenció integral al malalt oncològic d'Althaia i és gratuïta per als participants, gràcies al finançament obtingut a través del programa de mecenatge d'Oncologia del centre.
Vocació de continuïtat i ampliació
La iniciativa neix amb voluntat de continuïtat. Si el funcionament i els resultats d'aquest primer grup són positius, Althaia preveu ampliar progressivament el programa i facilitar l'accés a l'exercici terapèutic a un nombre més gran de pacients oncològics.
L'objectiu final és integrar de manera estable aquest tipus d'intervenció dins del circuit assistencial habitual, consolidant l'exercici físic com una eina terapèutica clau en l'abordatge del càncer, al mateix nivell que altres tractaments de suport.
El Projecte Move On, origen del nou programa
El nou programa impulsat per Althaia té el seu origen en el Projecte Move On, un estudi pilot d'exercici terapèutic adreçat a pacients amb càncer no metastàtic en tractament, desenvolupat durant l'any 2025 amb un enfocament multidisciplinari. L'estudi es va dur a terme en tres hospitals, entre els quals Althaia.
El Projecte Move On tenia com a objectiu principal traslladar l'evidència científica a la pràctica clínica real i demostrar que l'exercici físic es pot integrar de manera segura i efectiva durant el tractament oncològic. En el cas d'Althaia, el programa es va adreçar específicament a pacients amb càncer de mama no metastàtic en tractament, amb la participació de catorze dones.
Resultats positius en salut física i emocional
Els resultats preliminars de l'estudi mostren millores clares en la condició física i la capacitat funcional de les participants. El programa s'associa a una millora significativa de la qualitat de vida, especialment en els àmbits físic, emocional i social.
A nivell simptomàtic, les pacients van experimentar una reducció de la fatiga, una millor qualitat del son i una menor dependència de la medicació. Un dels aspectes més rellevants va ser l'impacte positiu sobre la salut mental, amb una disminució de la simptomatologia ansiosa i depressiva, així com una millor percepció de la capacitat cognitiva.
L'estudi també va evidenciar una elevada adherència al programa, una bona tolerància a l'exercici i l'absència d'efectes adversos rellevants, confirmant que l'entrenament de força i d'intensitat moderada-alta és segur en pacients oncològics quan està correctament prescrit i supervisat.
El valor del suport mutu i el treball en grup
Un altre element destacat del Projecte Move On va ser la bona cohesió del grup i l'experiència positiva de suport mutu entre les participants. El treball en grup va contribuir a generar un espai de confiança i a reforçar la motivació per mantenir l'activitat física, aspectes clau per a l'èxit del programa i per a l'adherència a llarg termini.
Aquest component social és un dels valors afegits que Althaia vol mantenir i potenciar en el nou programa d'exercici terapèutic.
Un model d'atenció integral al pacient oncològic
El Servei d'Oncologia d'Althaia aposta des de fa anys per un model d'atenció integral al malalt oncològic, que va més enllà dels tractaments mèdics habituals. Aquest model inclou un servei d'atenció continuada, tractaments personalitzats, atenció psicooncològica i diverses activitats que han demostrat millorar l'adaptació a la malaltia, la qualitat de vida i els efectes derivats dels tractaments.
Entre aquestes activitats hi ha l'artteràpia, les aules de pacients, l'estètica oncològica, la rehabilitació cognitiva i la pràctica d'exercici físic. En aquest àmbit, Althaia ha estat pionera a Catalunya en integrar l'exercici com a part del procés terapèutic oncològic.
L'any 2015, el Servei d'Oncologia, en col·laboració amb Fisioteràpia, va iniciar un programa de marxa nòrdica per a pacients en tractament o seguiment, amb resultats molt positius en el benestar general. Ara, d'acord amb les evidències més recents, el centre fa un pas endavant amb un programa centrat en l'entrenament de força, el tipus d'activitat que ha demostrat més beneficis per a les persones amb càncer.
L'exercici físic, també clau en la prevenció
Més enllà del seu paper durant el procés oncològic, l'activitat física té també una funció rellevant en la prevenció del càncer. Diversos estudis indiquen que una part significativa dels casos de càncer està relacionada amb factors de risc modificables vinculats a l'estil de vida i a l'entorn.
S'estima que entre un 30 i un 40% dels càncers podrien prevenir-se mitjançant canvis en els hàbits de vida, com la pràctica regular d'activitat física, una alimentació saludable, el control del pes, l'eliminació del consum de tabac i alcohol i la reducció de l'exposició a factors ambientals nocius.