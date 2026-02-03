La Clínica Sant Josep estrena una Unitat de Memòria pionera a la Catalunya Central

La Clínica Sant Josep de Manresa ha posat en funcionament una Unitat de Memòria, un servei especialitzat i innovador destinat a l'avaluació, el diagnòstic i el seguiment dels trastorns de la memòria i altres alteracions cognitives en persones adultes. Aquesta nova unitat, única a la Catalunya Central, s'adreça a pacients a partir dels 16 anys amb sospita de deteriorament cognitiu o dificultats persistents en el funcionament de les habilitats mentals.
Diagnòstic precoç i atenció integral
La Unitat de Memòria està pensada per atendre casos de problemes de memòria mantinguts en el temps, dèficits d'atenció i concentració, alteracions del llenguatge, canvis significatius de comportament o trastorns cognitius derivats de malalties, lesions cerebrals o del procés d'envelliment. L'objectiu principal és facilitar un diagnòstic precoç, clau per millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients.
Un model multidisciplinari únic
El servei es basa en un model multidisciplinari coordinat, integrant l'expertesa de la neuròloga Dra. Anna Mas Vidal i del neuropsicòleg clínic Jordi Sánchez Monteagudo. Aquesta combinació permet una aproximació diagnòstica rigorosa i global. Segons els professionals responsables, la suma de l'avaluació neurològica i l'estudi neuropsicològic és fonamental per identificar de manera primerenca els primers signes de deteriorament cognitiu i diferenciar-ne les causes.
Proves avançades per a l'Alzheimer
L'estudi neuropsicològic analitza en profunditat funcions com la memòria, l'atenció, el llenguatge i les funcions executives, així com el seu impacte en la vida quotidiana. A més, en pacients seleccionats, la unitat ofereix proves avançades d'imatge cerebral i anàlisis sanguínies per detectar biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer, fet que permet identificar aquesta patologia en fases inicials i augmentar la precisió diagnòstica.
Compromís amb una atenció personalitzada
Amb la posada en marxa d'aquesta Unitat de Memòria, la Clínica Sant Josep reforça el seu compromís amb una atenció personalitzada, de qualitat i centrada en el pacient i el seu entorn, apostant per serveis especialitzats que donin resposta a necessitats creixents de la població.
Ja es pot demanar hora per a la nova Unitat de Memòria al telèfon 93 874 42 98 o a través de l'Espai Pacient online i l'aplicació de la Clínica Sant Josep.