Un estudi de l'ICS a la Catalunya Central, premiat per analitzar el consum real de sal

Un estudi liderat per professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha estat guardonat per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) per la seva aportació innovadora en l'anàlisi del consum de sal i del nivell de coneixement sobre aquest aspecte clau de la dieta, tant en la població general com entre els professionals sanitaris.
Una recerca impulsada des de l'atenció primària
L'estudi, de caràcter observacional, descriptiu i transversal, ha analitzat mitjançant una enquesta les actituds, els comportaments i els coneixements sobre la sal en dos col·lectius: 430 pacients i 48 professionals sanitaris. La recerca ha estat liderada per professionals dels equips d'atenció primària del Bages -dels CAP Sagrada Família, Bages, Navarcles i Sallent- i ha comptat amb l'aprovació del Comitè Ètic d'Investigació Clínica Jordi Gol.
La sal oculta, el principal problema
Un dels principals resultats de l'estudi és la constatació que el 75% del consum de sal prové d'aliments processats, l'anomenada "sal oculta". Tot i que més del 90% dels enquestats són conscients que un excés de sal és perjudicial per a la salut, tant pacients com professionals tendeixen a subestimar el seu consum real, que sovint supera les recomanacions.
Mancances de coneixement i oportunitats de millora
La recerca també revela que més del 70% dels pacients i gairebé un terç dels professionals no identifiquen correctament que el límit recomanat és de 5 grams diaris. A més, una part significativa no reconeix els aliments processats com la principal font de sal. Aquestes dades reforcen la necessitat de continuar formant els professionals sanitaris, clau en la promoció d'hàbits saludables.
Un impacte directe en la salut pública
La reducció del consum de sal és una prioritat de salut pública: segons l'OMS, disminuir-ne la ingesta podria evitar milions de morts per malalties cardiovasculars. L'estudi destaca el paper de l'atenció primària per fomentar una alimentació basada en productes frescos, la lectura de l'etiquetatge nutricional i la reducció dels aliments processats.