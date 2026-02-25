Manresa talla el trànsit del Centre Històric aquest cap de setmana per la Fira de l'Aixada

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat que aquest cap de setmana, amb motiu de la celebració de la Fira de l'Aixada, es restringirà el trànsit i l'estacionament a diversos carrers del Centre Històric. Les mesures, vigents del divendres 27 de febrer fins al diumenge 1 de març, inclouen talls de circulació, prohibició d'estacionament i modificacions en l'accés als guals i aparcaments regulats.
Durant tot el cap de setmana, el trànsit de vehicles quedarà interromput en carrers com Muralla del Carme, plaça Infants, carrer Joc de la Pilota, carrer Sobrerroca, carrer Cap del Rec, plaça del Carme i Baixada del Carme, entre d'altres. L'accés als guals afectats per la instal·lació de parades de la fira s'haurà de fer abans del divendres a les 4 de la tarda, i només es podrà tornar a accedir-hi diumenge a la mitjanit. Els guals no afectats per parades tindran horaris específics d'entrada i sortida segons la zona, amb restriccions especials entre les 10 del matí i les 9 del vespre del dissabte i diumenge per evitar aglomeracions.
Les zones d'estacionament regulat, com la zona blava de Muralla del Carme, el solar del carrer de la Dama i la zona verda de plaça Milcentenari, no estaran operatives durant la fira. Els usuaris habituals podran estacionar en altres zones verdes del Centre Històric segons les indicacions municipals.