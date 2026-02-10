La Fira de l'Aixada renova els itineraris del Rei i el Bisbe i s'expandeix pel Centre Històric

Manresa tornarà a mirar cap al seu passat medieval el cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març amb la celebració de la 29a edició de la Fira de l'Aixada. La festa, una de les cites culturals més consolidades de la ciutat, arriba aquest 2026 amb una clara aposta per l'expansió territorial i la renovació de continguts: nous espais al Centre Històric, recorreguts reformulats per als personatges centrals del relat -el Rei i el Bisbe- i un notable impuls a la creació artística local, amb estrenes d'espectacles i personatges. El programa es pot consultar en aquest enllaç.
Una fira que guanya espai al Centre Històric
La principal novetat d'aquesta edició és l'ampliació de l'àmbit de la fira, que incorpora nous escenaris i en recupera d'altres amb un fort valor patrimonial. Entre aquests destaca la Sala Gòtica de la Seu, que torna a formar part de la Fira de l'Aixada i que, simbòlicament, ha estat també l'espai escollit per presentar-ne el programa. A aquest espai s'hi afegeixen el pati dels Carlins, que acollirà espectacles teatrals, la plaça Serarols -que entra per primer cop dins el circuit de la fira- i l'ampliació del campament víking de la plaça del Milcentenari.
Aquest creixement respon a la voluntat de descongestionar alguns dels punts més concorreguts, però també d'estendre l'ambient medieval a altres racons del nucli antic, reforçant la connexió entre patrimoni, història i espai urbà. La plaça Major i el seu entorn continuaran sent l'epicentre de l'activitat, amb parades, representacions i actes centrals.
Presentació teatralitzada i relat històric
La Fira de l'Aixada 2026 ha estat presentada aquest dimarts amb un format fidel a l'esperit de la festa. A la roda de premsa hi han participat la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante; el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, i els representants artístics de la fira, Tàtels Pérez i Dani Ledesma.
L'acte ha inclòs una breu escenificació teatral en què dos personatges femenins i un de masculí, manresans que treballaven en les obres de la Séquia, han irromput a la Sala Gòtica exigint veure el rei Pere III després que el bisbe hagués ordenat aturar les obres. Una escena que resumeix l'eix narratiu de la fira: el conflicte històric entre el poder civil i l'eclesiàstic al voltant de la construcció de la Séquia de Manresa.
Renovació d'actors i personatges clau
La Fira de l'Aixada d'aquest any també aposta per la renovació parcial de l'elenc principal. El paper del Rei serà interpretat per Ivan Padilla, mentre que Txell Vall donarà vida a la Reina. També s'estrenen nous intèrprets en personatges destacats del relat: Aina Cots assumirà el paper de l'Agnès, Sergi Gamisans el del guàrdia i Lluís Roca el de Desfar, conseller reial.
A aquesta renovació s'hi suma la incorporació de nous personatges itinerants, com Els mercenaris de l'Aixada, que reforçaran la presència escènica i la interacció amb el públic als carrers.
Nous espectacles i estrenes artístiques
Un total de vuit grups presentaran espectacles nous en aquesta edició, fet que evidencia la vitalitat del teixit cultural manresà vinculat a la fira. Entre les estrenes hi ha El Cercle de les Pedres i Quin Escàndol, dels Jueus de l'Aixada, aquest últim programat a la nova plaça Serarols; Filles de la memòria, de les Zíngares; Entre colors, del Grup Barretina i Juvenil; Els Gremis fan ciutat, del Grup Picapoll; Ball de Nobles, dels Nobles de l'Aixada; Errants, d'Estudi Folk; Aigua i foscor: la pesta a la Séquia de Manresa, del Casal Cultural de Dansaires Manresans, i La Sirena de la Séquia, dels Tallers dels Carlins.
A més, es renova la coreografia de l'acte central del migdia a la plaça Major, un dels moments més emblemàtics i multitudinaris de la fira.
Itineraris renovats del Rei i del Bisbe
Una altra de les novetats destacades és la reformulació dels recorreguts del Rei i del Bisbe, que busquen integrar millor els nous espais i oferir una experiència més fluida. Tant dissabte com diumenge, a 1/4 d'1 del migdia, el Rei iniciarà el seu itinerari a la plaça Europa, passant per la plaça i el carrer del Carme, on serà rebut pels Armats, els Nobles i el Cap del Rec. L'arribada a la plaça Major culminarà amb la representació de L'inici de tot.
Pel que fa al Bisbe, dissabte i diumenge a les 1/4 menys 4 de 8 del vespre sortirà de la plaça de l'Hospital, recorrerà els carrers de Sant Andreu i Sobrerroca i arribarà a la plaça Major, on es representarà L'Aigua és Llum, una de les escenes clau del relat històric de la fira.
Parades, oficis i activitats familiars
Les parades de la Fira de l'Aixada estaran obertes durant els dos dies, de les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, amb una àmplia oferta de productes artesans, alimentació i objectes inspirats en el món medieval. L'obertura oficial de portes es farà dissabte i diumenge amb un recorregut progressiu pels portals del Carme, Sobrerroca i Sant Miquel, mentre que a la tarda tindrà lloc el tradicional canvi de guàrdia.
Com és habitual, la fira inclourà demostracions d'oficis medievals a l'entorn de la Seu i en altres punts del recorregut, així com una programació específica per al públic familiar. L'Aixada Infantil oferirà tallers gratuïts a la Plana de l'Om, amb activitats de creació manual i cal·ligrafia medieval, mentre que a la plaça del Milcentenari els infants podran participar en el campament i convertir-se simbòlicament en cavallers. A la plaça de l'Hospital també s'hi farà un taller de flauta amb canya i vímec.