Sant Fruitós de Bages obre una votació popular per batejar quatre parcs de Pineda

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa el procés participatiu Parcs amb nom propi perquè la ciutadania decideixi quina denominació tindran quatre parcs municipals de la urbanització de Pineda de Bages. Les votacions estaran obertes del 6 al 23 de març i hi podran participar totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys.
La iniciativa afecta tres espais públics que fins ara no havien tingut nom i un quart parc que naixerà amb la nova urbanització de Pineda IV.
Propostes consensuades amb el veïnat
Les opcions que se sotmeten a votació han estat consensuades prèviament amb l'Associació de Veïns de Pineda de Bages i treballades en el marc de la Comissió municipal de Nomenclatura. Les propostes escollides estan vinculades a la ubicació dels parcs o a elements característics de cada espai.
En el cas del parc situat al costat del carrer del Poal, on hi ha instal·lada la font de colors, es podrà escollir entre Parc de la Font, Parc de l'Aigua, Parc Central o Parc del Mirador.
Pel que fa al parc situat sota el carrer de l'Alzina, on hi ha la tirolina infantil, les opcions són Parc del Poal, Parc de Ponent, Parc Verd o Parc dels Ametllers.
El parc de Pineda IV ubicat a tocar de la via del tren, a la part alta de la urbanització, es podrà denominar Parc del Clot d'en Fàbrega, Parc del Ferrocarril, Parc de Ronda o Parc del Nord.
Finalment, el parc de la zona d'equipaments de Pineda IV, situat al nou sector residencial on els carrers tindran noms de dones, tindrà com a opcions Parc de les Dones, Parc de la Maternitat d'Elna, Parc del Primer d'Octubre o Parc de la Igualtat.
Votació en línia i presencial
El període de votació serà del 6 al 23 de març, ambdós inclosos. Cada participant podrà escollir una única opció per a cadascun dels quatre parcs.
La votació es podrà fer en línia a través del web municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, així com presencialment a l'Ajuntament i a la Biblioteca Municipal. També s'habilitarà un punt de votació presencial al local de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages el dissabte 21 de març, de 10 del matí a 2 del migdia.