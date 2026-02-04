Una hora i mitja d'aturada col·lapsa l'únic tram de l'R4 que funcionava mínimament

El servei de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa Estació del Nord ha quedat interromput durant una hora i mitja aquest dijous a la tarda per un atropellament a prop de Montcada Bifurcació. La incidència ha afectat, precisament, el tram que funcionava mínimament per via fèrria, ja que el trajecte entre Terrassa Nord i Manresa fa deu dies que es cobreix íntegrament per carretera arran de la crisi de Rodalies. Tot plegat s'afegeix a una jornada amb retards generalitzats i serveis substitutoris en bona part de la xarxa.
Una incidència d'una hora i mitja al tram que encara resistia
El tram de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa Estació del Nord ha quedat completament aturat durant una hora i mitja aquest dijous a la tarda a causa d'un atropellament a l'entorn de Montcada Bifurcació. Segons ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, el servei s'ha pogut restablir poc abans de dos quarts de set del vespre.
Més enllà del restabliment, el tall ha tingut una càrrega simbòlica evident: ha fallat justament el poc que fins ara continuava funcionant amb certa normalitat a l'R4. I és que el tram entre Terrassa Nord i Manresa, clau per a la mobilitat del Bages, ja fa deu dies que està interromput i que el servei de passatgers es fa exclusivament per carretera, amb autobusos, arran de l'esclat de la crisi de Rodalies posterior a l'accident mortal de Gelida.
Així, l'aturada d'aquest dijous ha deixat sense tren, encara que fos temporalment, l'únic segment de la línia que mantenia la circulació ferroviària sense transbordaments obligatoris, agreujant la sensació de precarietat del servei entre els usuaris.
Retards acumulats després de reprendre la circulació
Un cop recuperada la circulació entre l'Hospitalet i Terrassa, Renfe ha anunciat que treballaria per reduir de manera progressiva els retards acumulats durant la interrupció. Tot i això, la companyia ja ha advertit que es mantindrien les demores derivades de les limitacions de velocitat imposades pel mal estat de la infraestructura, una mesura generalitzada a diverses línies.
Aquestes restriccions estructurals fan que, fins i tot en absència d'incidències puntuals, la xarxa funcioni amb una fragilitat constant, on qualsevol imprevist acaba tenint un impacte multiplicat en forma de retards i cancel·lacions.
Una jornada de demores generalitzades
L'episodi de l'R4 s'emmarca en una jornada especialment complicada a Rodalies. Al llarg del dia, s'han registrat demores superiors a una hora a l'R11, mentre que a les línies R15 i R17 els retards han arribat als 40 minuts. A l'R16, les demores han estat d'uns 25 minuts, i a l'R1 i a la mateixa R4 s'han situat al voltant dels 20 minuts.
Aquest panorama confirma que la incidència de Montcada no ha estat un fet aïllat, sinó una peça més d'un engranatge que continua funcionant amb moltes dificultats arreu del territori.
Autobusos com a solució habitual en diverses línies
Pel que fa al funcionament general de la xarxa, Renfe manté activats serveis alternatius per carretera en nombrosos trams. Com a novetat d'aquesta setmana, des d'aquest dimecres el servei complet de l'R8 entre Martorell i Granollers es cobreix íntegrament amb autobusos, quan fins dimarts els autocars arribaven només fins a Mollet Sant Fost.
A primera hora del matí, el portaveu de Renfe a Catalunya ja havia indicat que la companyia treballava per mantenir les freqüències anunciades: cinc trens per hora a l'R1, dos a l'R2 sud i quatre a l'R4, així com per complir "en la mesura del possible" els horaris dels serveis regionals. En paral·lel, s'ha habilitat un servei d'autobús addicional entre Valls i el Camp de Tarragona, al matí i a la tarda, per enllaçar amb el Mitjana Distància cap a Barcelona.