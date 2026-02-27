El Bages alça la veu a l'uníson per exigir un canvi de model ferroviari i millores a la R4

El Consorci Viari de la Catalunya Central i el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages han aprovat una Declaració Institucional per reclamar un gir estructural en la política ferroviària i situar el tren com a infraestructura estratègica per al desenvolupament econòmic i la cohesió territorial.
El territori reclama un full de ruta clar per a la R4
El Bages ha fet un pas al davant per exigir millores urgents en el servei ferroviari, especialment a la línia R4, considerada clau per a la connexió amb Barcelona i l'àrea metropolitana. El Consorci Viari de la Catalunya Central i el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, conjuntament amb agents socials i econòmics, han subscrit una Declaració Institucional que denuncia un dèficit estructural i un infrafinançament històric que, segons el territori, ha deixat la xarxa ferroviària en una situació insuficient per respondre a les necessitats actuals.
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha afirmat que "el Bages i la Catalunya Central no poden continuar pagant el preu d'una manca d'inversió endèmica. El tren no és només mobilitat: és competitivitat, accés a l'habitatge, cohesió social i oportunitats per a la nostra gent". Hernàndez ha celebrat el consens assolit i ha remarcat que "el territori parla amb una sola veu per exigir un full de ruta clar, amb calendari i compromisos verificables".
Entre els objectius urgents, la declaració reclama el restabliment complet i immediat del servei actual de la R4, la garantia de la seguretat, la fiabilitat i la qualitat del servei, així com l'elaboració per part d'ADIF i Rodalies d'un pla detallat d'inversions amb jerarquització clara de les actuacions i calendari d'execució verificable.
Manresa-Barcelona: menys d'una hora com a primer horitzó
Un dels punts centrals del document és la millora de la connectivitat entre Manresa i Barcelona. El territori fixa com a objectiu assolir un temps de trajecte inferior a una hora amb serveis semidirectes cada 60 minuts, no només en hores vall. En aquest sentit, es proposa substituir un dels serveis amb parada a 29 estacions fins a Sants per un semidirecte cada hora amb parada limitada a quatre o nou estacions.
A més llarg termini, la declaració planteja reduir progressivament el temps de recorregut fins als 45 minuts mitjançant actuacions estructurals com la reconversió de la R4 en una línia d'altes prestacions, l'ampliació a quatre vies en punts viables, la correcció de corbes en el tram Manresa–Terrassa, l'execució dels túnels de Collcardús i Montcada, i la construcció de nous túnels d'accés a Barcelona.
El document també reclama establir a Manresa un centre tècnic de control dedicat a l'estudi i seguiment dels talussos del tram septentrional de la R4 i la RL4, davant la preocupació institucional pels incidents recents a la xarxa ferroviària.
Projectes comarcals: tren-tram i hub de mobilitat
En l'àmbit comarcal, la declaració aposta pel desenvolupament del tren-tram del Bages, aprofitant els ramals miners existents entre Súria, Sallent i Manresa tant per al transport de viatgers com per a la logística industrial.
També es planteja la creació d'un hub de mobilitat supracomarcal que connecti les línies R4 i R5 amb una nova estació d'autobusos i un espai de park-and-ride de dimensions adequades. Es proposa estudiar les ubicacions del Congost de Manresa i de Sant Vicenç de Castellet com a nodes complementaris.
A escala estratègica, el territori defensa l'impuls de l'Eix Transversal Ferroviari com a alternativa interior al corredor litoral i reclama la redacció dels projectes de la línia RL4/R-12 entre Cervera, Igualada i Manresa per garantir la connexió amb Lleida en menys de 60 minuts.
Traspàs efectiu de Rodalies i governança territorial
La declaració també inclou objectius de país, entre els quals destaca la reivindicació d'un traspàs efectiu del servei de Rodalies amb capacitat real de decisió, planificació i priorització d'inversions des de Catalunya, amb especial atenció a la R4 i la Catalunya Central.
El document demana que el traspàs inclogui recursos econòmics, tècnics i humans suficients, així com la gestió operativa del servei i la planificació del manteniment. També reclama un model de governança amb criteris de proximitat, transparència, rendició de comptes i coordinació estable amb els ens locals.
Un ampli consens institucional i social
La Declaració Institucional ha estat subscrita pel Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa, els consells comarcals del Berguedà i del Solsonès, així com per la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, PIMEC, la Patronal Metal·lúrgica, la UBIC, UGT i la Plataforma pels transports públics de la Catalunya Central i les Terres de Ponent.
També hi donen suport entitats com l'Associació Sant Cristòfol Manresa-Bages, Meandre, la FUB i la FAVM; la plataforma ciutadana No més morts; Xarxa 7; i diversos col·legis professionals del territori, entre ells el Col·legi d'Advocats de Manresa, el Col·legi d'Arquitectes de les Comarques Centrals, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació, el Col·legi d'Enginyers Industrials i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, així com grups comarcals d'ERC, Junts, PSC, Gent fent Poble i Ara Pacte Local.
El document serà traslladat formalment al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat, a ADIF, a RENFE-Rodalies de Catalunya i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè sigui tingut en consideració en la planificació i execució de les actuacions necessàries. A més, s'ha acordat mantenir espais estables de coordinació i seguiment mitjançant la creació d'una comissió amb les administracions i operadors ferroviaris per avaluar l'estat de les inversions i avançar en la millora efectiva del servei al territori.