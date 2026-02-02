Alcaldes, entitats i empresaris del Bages exigeixen la gratuïtat de la C-16 durant la crisi de Rodalies

Alcaldes, entitats econòmiques, socials i veïnals del Bages han comparegut aquest dilluns a Sant Fruitós de Bages per exigir l'aixecament del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet mentre es mantingui la crisi ferroviària a Rodalies. En un manifest conjunt, denuncien el "tracte diferenciat" del Govern, que va optar per aixecar el peatge de la C-32 al Garraf però no el del Bages, i alerten d'un "greuge comparatiu" i d'un "maltractament sistèmic" envers la mobilitat de les comarques centrals.
Una compareixença unitària al cor del Bages
La reivindicació s'ha fet visible aquest dilluns a Sant Fruitós de Bages, on alcaldes de diversos municipis i colors polítics i representants d'entitats econòmiques, socials i veïnals han comparegut conjuntament per reclamar la gratuïtat temporal del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu, segons han expressat, és pal·liar els efectes de la crisi ferroviària de Rodalies que afecta de ple la mobilitat entre el Bages i l'àrea metropolitana de Barcelona.
A la trobada hi han participat representants dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, Castellnou de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, així com membres d'entitats com la Xarxa 7, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i la plataforma No + morts a la C-55. Tots ells han subscrit un manifest en què reclamen un canvi de criteri al Departament de Territori i exigeixen un "tracte digne" per a les comarques centrals.
Denúncia d'un "tracte diferenciat" respecte al Garraf
Un dels eixos centrals de la compareixença ha estat la denúncia del que consideren un greuge comparatiu respecte al Garraf. Els signants del manifest critiquen que, davant el col·lapse ferroviari provocat per la suspensió del servei de la R4 arran de l'accident a Gelida, el Govern decidís aixecar de manera gairebé immediata les barreres del peatge de la C-32, mentre que al Bages s'ha mantingut el peatge de la C-16.
Segons els compareixents, aquesta decisió evidencia una manca de sensibilitat envers la dependència que té el Bages de la connexió amb Barcelona i reforça la percepció d'un "maltractament sistèmic" cap a la mobilitat de les comarques centrals. Consideren que el col·lapse ferroviari té un impacte equivalent tant al Garraf com al Bages i que, per tant, les mesures compensatòries haurien de ser les mateixes.
"No som ciutadans de segona"
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha estat una de les veus més contundents a l'hora de reclamar "respecte" per la Catalunya Central. Segons ha expressat, la negativa del Govern a aixecar el peatge de la C-16 és una mostra clara del greuge comparatiu que pateix el territori. "Estem patint una emergència i, per tant, hauríem de tenir la gratuïtat total de l'autopista", ha defensat.
En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, que ha lamentat que al Bages hi ha la sensació de ser "ciutadans de segona". Ha reclamat a la Generalitat que "posi fil a l'agulla" i resolgui una situació que considera injusta i discriminatòria.
També des de Manresa s'ha incidit en aquesta idea. El tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, ha assegurat que la crisi actual ha fet "més evident que mai el greuge històric" que arrossega el Bages en matèria de mobilitat. En aquest sentit, ha reclamat un "tracte igual" entre territoris i ha criticat que no s'hagin aplicat les mateixes mesures que en altres punts del país.
Crítiques des de l'àmbit polític i associatiu
El malestar no s'ha limitat a l'àmbit municipal. Ramon Bacardit, regidor de Junts a Manresa i diputat provincial, ha denunciat que la situació actual combina diversos factors que agreugen la mobilitat al Bages. "Estem veient com la C-55 està col·lapsada, Rodalies no funciona i a la C-16 no aixequen barreres", ha resumit.
Segons Bacardit, el manteniment del peatge en aquest context suposa una "situació discriminatòria" que requereix una rectificació immediata per part del Departament de Territori. En la mateixa línia, ha defensat que el Bages no pot quedar atrapat entre una xarxa ferroviària deficient i una xarxa viària saturada i de pagament.
Des de l'àmbit associatiu, el president de Xarxa 7, Francesc Archs, ha expressat un sentiment de desprotecció. Ha afirmat que se senten "deixats de la mà de Déu" i ha confiat que la situació actual serveixi com a detonant per abordar de manera decidida les mancances de la xarxa de Rodalies. També ha criticat la "discriminació" respecte als veïns del Garraf i ha assegurat que aquesta decisió els ha fet sentir "ciutadans de tercera". "Tenim els mateixos drets i paguem els mateixos impostos", ha defensat.
El paper de les entitats veïnals
La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa també ha tingut un paper destacat en la compareixença. El seu president, Enric Martí, ha remarcat que la situació actual s'ha de considerar una emergència de mobilitat. Segons ha explicat, la combinació d'una xarxa ferroviària col·lapsada, una C-55 saturada i un peatge actiu a la C-16 deixa els ciutadans del Bages sense alternatives reals i assequibles per desplaçar-se.
Martí ha insistit que, en aquest context, l'aixecament del peatge no hauria de ser una excepció, sinó una mesura lògica i necessària per garantir el dret a la mobilitat. Ha afegit que moltes persones s'han vist obligades a utilitzar el vehicle privat de manera sobrevinguda a causa del mal funcionament de Rodalies.
Descontents amb la resposta del Govern
Un dels punts que ha generat més indignació entre els compareixents ha estat la resposta del Govern, traslladada a través de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i atribuïda al secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. Segons han explicat, el principal argument per no aixecar el peatge és evitar un possible col·lapse de busos a l'entrada de Barcelona.
Joan Carles Batanés ha qualificat aquesta explicació d'"absolutament inacceptable" i ha afirmat que suposa "un cop de peu cap endavant o, més aviat, un cop de cossa cap enrere" cap a la Catalunya Central. Els compareixents consideren que aquest argument és aplicable tant a la C-32 com a la C-16 i que, per tant, no justifica un tracte diferenciat entre territoris.
Els límits del sistema de descomptes
El Govern també ha argumentat que a la C-16 ja existeix un sistema de descomptes i exempcions. Una explicació que els alcaldes i entitats han rebutjat de ple. Segons han exposat, aquest sistema no dona resposta a la situació actual, ja que menysté els desplaçaments de cap de setmana i els viatges excepcionals que molts usuaris de Rodalies s'han vist obligats a fer amb vehicle privat.
A més, han recordat que el procés per registrar els vehicles i accedir als descomptes no és immediat, fet que ha deixat fora moltes persones que han hagut de canviar sobtadament els seus hàbits de mobilitat. Per als compareixents, utilitzar aquest argument en el context actual suposa una manca de comprensió de la realitat que viu el territori.
Una mobilitat atrapada entre la C-55 i Rodalies
Un altre dels punts clau del manifest és la situació de la C-55, una via que els participants han qualificat de saturada. Consideren que mantenir el peatge de la C-16 mentre la C-55 suporta un volum elevat de trànsit i Rodalies no ofereix un servei fiable agreuja encara més els problemes de mobilitat del Bages.
Segons el manifest, aquesta combinació posa en evidència que el Govern "no té cap sensibilitat envers la necessitat i dependència que els habitants de les comarques centrals tenen envers la connectivitat amb la capital". Els compareixents alerten que aquesta manca d'alternatives pot tenir conseqüències econòmiques, socials i laborals per al territori.
Antecedents i reclamacions prèvies
La reivindicació no és nova. Fa només uns dies, els alcaldes de Terrassa i Manresa ja van enviar una carta conjunta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar la gratuïtat temporal del peatge de la C-16 com a mesura compensatòria davant la crisi ferroviària. Aquesta petició també va ser secundada per la secció comarcal de Junts al Bages.
En un comunicat, aquesta formació parlava d'un nou "greuge territorial" i reclamava explicacions sobre els criteris que han portat el Govern a aplicar la gratuïtat al Garraf però no al Bages. També van presentar una bateria de preguntes per conèixer els motius de la decisió.
Exigència de rectificació i defensa del territori
El manifest llegit a Sant Fruitós de Bages conclou amb una exigència clara: una rectificació per part del Departament de Territori i del secretari de Mobilitat respecte a la voluntat de no aixecar les barreres del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet. Els signants reclamen que les comarques centrals rebin un tracte digne i equiparable al d'altres territoris.
A més, demanen a la delegada del Govern a la Catalunya Central que defensi activament les necessitats del territori. Consideren que els arguments esgrimits fins ara no només són discriminatoris, sinó que també evidencien un desconeixement profund de la realitat del Bages i de la seva dependència d'un sistema de mobilitat eficient i equitatiu.