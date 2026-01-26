Terrassa i Manresa reclamen la gratuïtat temporal de la C-16 per la crisi de Rodalies

Els alcaldes de Terrassa i Manresa han reclamat a la Generalitat la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista C-16, especialment en el tram entre ambdues ciutats, com a mesura compensatòria davant la crisi del servei ferroviari de Rodalies i les greus afectacions a la línia R4.
Carta conjunta a la Generalitat
Davant els problemes greus que està causant a la ciutadania la crisi del servei ferroviari de Rodalies, els alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart Pastor, i de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, han adreçat una carta conjunta a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque Sureda. En el document, reclamen a la Generalitat la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista C-16, especialment en el tram que uneix Terrassa i Manresa, un dels corredors més afectats per les incidències reiterades de la línia R4.
Els dos batlles consideren que la situació actual del servei ferroviari s'està allargant massa en el temps i que està generant un impacte directe sobre la mobilitat quotidiana de milers de persones que utilitzen aquesta línia per anar a treballar o estudiar.
Una situació que erosiona la confiança
L'alcalde de Manresa ha expressat la seva preocupació per una situació que, segons ha assenyalat, està provocant una pèrdua de credibilitat del servei de Rodalies. La línia R4, que enllaça Manresa amb Barcelona, és una infraestructura clau per a la mobilitat del territori i, en aquest sentit, ha reclamat que el servei ferroviari es reprengui "amb totes les garanties de seguretat".
Mentre això no sigui possible, Aloy considera imprescindible adoptar mesures immediates per facilitar alternatives de desplaçament. En aquest context, ha demanat que "s'aixequin les barreres de l'autopista per donar una resposta ràpida a totes aquelles persones que no en són usuàries habituals i, per tant, no estan registrades". Actualment, la C-16 ja és gratuïta de dilluns a divendres per a les persones registrades que fan l'anada i la tornada dins el mateix dia.
Facilitar la mobilitat per carretera
Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa ha recordat que "el Govern ha anunciat que el servei de Rodalies serà gratuït a tot el país durant un mes, i creiem que també és necessari facilitar la mobilitat per carretera davant les fallades del servei ferroviari". En aquest sentit, Ballart ha subratllat que la petició de gratuïtat dels peatges es fa "com a mínim per aquest mateix període" i com a resposta coordinada dels dos municipis.
Els alcaldes també han reclamat que s'efectuï de manera urgent una inspecció acurada de les vies ferroviàries que passen per Terrassa i Manresa per garantir-ne la seguretat i el bon funcionament. "El nostre país mereix un servei de transport públic de qualitat, fiable i eficient", ha afirmat Ballart.
Seguiment de la crisi ferroviària
Aloy ha admès que el govern central ha començat a invertir en Rodalies, però ha advertit que aquestes actuacions arriben tard després de "més de 40 anys d'abandó", que han desembocat en el col·lapse d'un servei essencial. Per aquest motiu, ha demanat fer un front comú entre la Generalitat i els municipis per pressionar l'Estat i aconseguir les inversions necessàries.
Finalment, els ajuntaments de Terrassa i Manresa han informat que continuaran fent un seguiment constant de l'evolució de la crisi ferroviària i de les seves conseqüències sobre la mobilitat, i han expressat el seu suport al personal d'ADIF i als maquinistes de Renfe, que treballen aquests dies en condicions especialment complicades.