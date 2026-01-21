Indignació a Rodalies de Manresa: «He trigat tres hores a arribar a casa»

El tall del servei de Rodalies de Renfe ha provocat aquest dimecres greus afectacions en la mobilitat dels usuaris, especialment estudiants i treballadors que depenen del tren per desplaçar-se. A l'estació de Manresa, la incertesa i la falta d'informació han marcat la jornada. La Fàtima, treballadora a l'Ajuntament de Terrassa, explica que el seu desplaçament s'ha convertit en "una autèntica odissea". "Tenia previst anar en tren amb la Renfe, però al matí ja he vist que no n'hi havia", relata. Finalment, ha arribat a la feina gràcies a un familiar, però la tornada ha estat molt més complicada: ferrocarrils fins a Sant Cugat, un altre trajecte fins a la UAB i un autobús fins a Manresa. "He trigat tres hores per arribar a casa", lamenta.
Resignació entre els viatgers que aquesta tarda han arribat a Manresa després de l'"odissea" que molts han viscut aquest dimecres a causa del tall del servei de Rodalies. La situació, lamenten, ha estat especialment complicada per a les persones que s'han de desplaçar fins a Terrassa, una de les poblacions per on circula la línia R4 i que ha quedat sense alternatives de transport des del Bages. Segons denuncien els usuaris, els Ferrocarrils de la Generalitat no hi arriben i tampoc s'ha habilitat cap servei d'autobús.
Una de les afectades és la Paula, estudiant de la Universitat Politècnica de Terrassa, que assegura que el tall l'ha perjudicat perquè es troba en plena època d'exàmens. "Depenem molt de la Renfe, no tothom pot anar en cotxe", lamenta. Per això, aquesta tarda ha decidit anar a l'estació per demanar informació i buscar la manera d'arribar a la universitat, però no ha trobat cap autobús directe cap a Terrassa. "És una sensació d'indefensió", lamenta. Ara, confia que el servei es restableixi en els pròxims dies.
Tot i el "maldecap", els usuaris asseguren que el servei en autobús ha funcionat bé. És el cas de la Gemma, que s'ha desplaçat a Barcelona per assistir a una formació. Tot i les retencions del matí, assegura que a la tarda el trajecte ha estat més fluid. "Hi havia més gent a l'autobús, però tothom anava assegut i tot ha anat bé", comenta.