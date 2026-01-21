Una usuària de Manresa afectada per la suspensió de Rodalies: «No és avui, són molts dies i anys»

Desconcert i resignació. Així ho han viscut els usuaris de Rodalies a Manresa que aquest dimecres a primera hora han volgut agafar el tren i s'han trobat que el servei està suspès a l'espera que es revisi tota la infraestructura. El temporal Harry d'aquest dimarts ha causat dos accidents de tren, un d'ells a Gelida amb un mort i 37 ferits. "No en sabia res, també ha sigut error meu perquè ho podria haver mirat abans", explica a l'ACN una de les afectades, Isabel Castaño. I es queixa de l'alta incidència en el servei: "No és avui, són molts dies i anys i últimament ja és continu". Tot i això, se sent afortunada perquè podrà fer el trajecte amb el seu cotxe. "Sap greu per la gent que treballa, no hi ha busos i no hi ha res", afegeix.
A primera hora del matí d'aquest dimecres hi havia molts usuaris de Rodalies que s'han desplaçat fins a l'estació de Manresa per agafar el tren. Molts d'ells no sabien que el servei estava interromput a tot Catalunya. "He vingut a buscar el tren a dos quarts de vuit i m'ho he trobat, i ara me'n torno a casa i tornarem a dormir una estona", explica en Carles, que admet que, en el seu cas, el viatge no era una necessitat. "No tinc l'obligació d'anar a Terrassa, si no hi vaig avui no passa res, demà serà un altre dia", ha afegit.
D'altres, en canvi, confiaven poder arribar en tren fins a la seva cita. Ubania López havia d'anar a Barcelona a una visita mèdica. Acabava de baixar del bus i s'ha trobat que no hi havia trens. "No en sabia res", ha afirmat, tot afegint que ara el més complicat serà contactar amb els serveis mèdics perquè li intentin donar una altra hora. Aquesta usuària habitual es queixa que amb Rodalies no se sap mai. "Sempre s'està endarrerint, passa de tot", diu.
Per a Isabel Castaño "una part de culpa" la tenen els usuaris. "Hauríem d'anar tots a la una i no agafar cap tren, ja veuries si es mourien", afirma. I afegeix que, quan no és un tren que va amb retard, són les màquines expenedores de bitllet que no van. "I no pot ser", es queixa.