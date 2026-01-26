Cues a Manresa per agafar el transport alternatiu de Renfe cap a Terrassa

Nou matí de confusió a l'estació de Renfe de Manresa. Tot i que aquest dilluns ja s'havia anunciat que no circularien trens i que el servei es cobriria amb autobusos fins a Terrassa, a primera hora s'han format cues. Entre els usuaris, perplexitat per la situació de Renfe i resignació davant d'un servei que consideren "insuficient". Per als que s'han de desplaçar fins a Barcelona, el dispositiu és una solució "a mitges" ja que, un cop a Terrassa, han d'agafar el tren per arribar a la ciutat comtal. Una de les afectades és la Noa, veïna de Cardona, que es desplaça a Terrassa per estudiar. Tot i ser conscient dels problemes, confiava que el servei funcionés millor i lamenta que el transport alternatiu l'obliga a anar amb més marge de temps.
"Anar amb Renfe és una autèntica gimcana". Així resumeix la situació Quico Sallés, usuari habitual de la línia R4, que connecta Manresa amb Barcelona. Veí de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, cada dia es desplaça amb bicicleta fins a l'estació de Manresa per agafar el tren fins a Arc de Triomf, des d'on torna a pedalar fins al seu lloc de feina.
L'alternativa dels Ferrocarrils de la Generalitat, que també operen a Manresa, no li és viable. "Em deixa en un punt on no puc continuar amb la bici", explica. Una opció que tampoc dona resposta als viatgers que es desplacen cap al Vallès, majoritàriament estudiants o professionals que treballen a Terrassa o Sabadell i que aquests dies només disposen del transport alternatiu amb autocar.
Per a Sallés, la situació és insostenible. "Això no s'aguanta per enlloc. Se'n foten de nosaltres cada dia. És un escàndol paralitzar un país d'aquesta manera", denuncia.
Des de Manresa també haurien de sortir els trens regionals en direcció a Lleida, amb parades en diverses poblacions de la Catalunya Central i Ponent. Pel que fa al servei alternatiu habilitat en aquest corredor, Joan Segarra, conductor de la línia, explica que s'han organitzat rutes especials que connecten diversos municipis, amb sortides aproximadament cada hora. Tot i això, reconeix que a primera hora del matí l'afluència ha estat baixa. "La gent s'ha buscat la vida. Molts no s'han volgut jugar arribar tard a la feina o a estudiar i han optat pel vehicle propi o compartit", assegura.
L'estació de tren, deserta
Mentrestant, l'estació de tren de Manresa presenta una imatge inusualment desolada. L'espai està pràcticament buit. Una cinta de seguretat barra l'accés a les vies i, a l'interior de l'edifici, tots els serveis es troben tancats. El bar no funciona i no s'hi veu cap passatger. Només es manté actiu el servei de seguretat, mentre que a l'exterior una patrulla dels Mossos d'Esquadra vigila la zona.