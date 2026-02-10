Junts exigeix «l'execució immediata i íntegra» de totes les inversions compromeses a l'R4

Junts al Bages ha comparegut aquest dimarts a l'estació de trens de l'R4 a Manresa per exigir que s'executin de manera "immediata i íntegra" totes les inversions compromeses a la línia. "La ciutadania no només vol gratuïtat, sinó que els trens arribin", ha lamentat Eulàlia Sardà, presidenta de Junts a la comarca, que ha afegit que també volen un "calendari públic, detallat i verificable". Per la seva banda, el portaveu de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ha lamentat que el caos ferroviari afecta la competitivitat de la comarca i la ciutat: "Sense l'R4, Manresa no pot ser la capital que es mereix ser". També ha exigit al govern municipal que convoqui una junta de portaveus extraordinària "per fer una declaració conjunta de tots els grups".
Membres de l'executiva comarca del Junts, com ara l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, el portaveu del partit a Manresa, Ramon Bacardit, i la presidenta de Junts al Bages, Eulàlia Sardà, han fet aquest dimarts una compareixença davant de l'estació de Renfe a Manresa per denunciar la situació que pateix la línia R4. Sardà ha expressat que la vaga de maquinistes prevista per aquests dies "no és un conflicte aïllat, sinó un símptoma d'un model que ha caducat i que fa molt temps que li manca inversió".
"La ciutadania no vol la gratuïtat, la ciutadania vol que els trens arribin, passin i que hi hagi un bon servei garantit", ha defensat la presidenta comarcal de Junts, tot afegint que "volem que hi hagi uns trens segurs, fiables i dignes, i que els treballadors puguin treballar amb les condicions necessàries". Per això, des de Junts Bages han exigit "l'execució immediata i íntegra" de totes les inversions promeses a la línia R4. "Una cosa són les promeses i una altra de ben diferent és la realitat", ha criticat Sardà. En aquest sentit, ha dit que és una demanda "que no va de colors polítics" sinó "de drets, seguretat, responsabilitat institucional i dignitat".
Per la seva banda, l'alcalde de Junts a Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha criticat la "manca d'inversió sostinguda" a la línia R4, un fet que "ha afectat plenament el Bages". Mauriz ha recordat que l'R4 és una de les línies "més llargues i estratègiques" de la xarxa ferroviària catalana i que cada dia "milers de persones del municipi i de la comarca depenen d'aquesta línia per anar a treballar, estudiar o a accedir a serveis bàsics".
El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, s'ha mostrat taxatiu i ha assegurat que "volem Renfe i Adif fora del Bages". "Renfe i Adif no donen resposta a les necessitats que els ciutadans d'aquesta comarca necessiten", ha lamentat. Ha posat d'exemple que a Manresa el servei se sustenta amb els busos alternatius i considera que aquesta situació resta competitivitat a la comarca i a la ciutat.
D'altra banda, Bacardit ha criticat que fa uns 15 dies van demanar a l'equip de govern de Manresa una junta de portaveus extraordinària per fer una declaració conjunta de tots els grups municipals i assegura que encara no han rebut cap resposta. "Seguirem insistint perquè creiem que hi ha d'haver un posicionament clar i contundent en relació a aquest despropòsit", ha afegit.