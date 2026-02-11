La CUP de Santpedor carrega contra l'alcalde i la policia pels fets del ple de dimarts

La CUP de Santpedor ha fet pública una dura crítica contra l'alcalde Agustí Comas i contra l'actuació de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra durant el ple municipal en què va prendre possessió el nou regidor no adscrit Jordi Soteras, vinculat a Aliança Catalana. La formació anticapitalista denuncia un "frau democràtic" i reclama explicacions per un dispositiu policial que considera "desproporcionat" i orientat a facilitar l'accés de simpatitzants de l'extrema dreta mentre que es restringia l'entrada a veïns del municipi.
En un comunicat difós aquest dimecres, la CUP recorda que més de 150 persones es van concentrar a la plaça Gran U d'Octubre per expressar el seu rebuig a la incorporació de Soteras i denuncia que el govern municipal va optar per mantenir el ple malgrat la tensió generada a l'exterior i la detenció d'un exregidor a l'interior de la sala.
Exigència d'explicacions a l'alcalde
La formació cupaire centra bona part de les seves crítiques en l'actuació de l'alcalde. En el comunicat, pregunta obertament "qui va ordenar que els veïns i veïnes de Santpedor no poguessin accedir al ple municipal" i sota quines instruccions es va desplegar el dispositiu policial.
També interpel·la el govern local sobre qui va autoritzar l'entrada dels Mossos d'Esquadra a la Capella de Sant Andreu -espai on se celebren els plens- i qui va donar l'ordre de detenir el manifestant que protestava per la restricció d'accés. Segons la CUP, l'actuació policial va ser "clarament desproporcionada" i va comportar un tracte "agressiu i innecessari" cap a la persona arrestada.
La formació considera que el dispositiu va prioritzar "custodiar i garantir l'entrada de simpatitzants d'Aliança Catalana" en detriment del dret dels veïns del poble a assistir al ple, un fet que qualifica de greu vulneració democràtica.
"Complicitat amb l'extrema dreta"
En el seu posicionament, la CUP carrega també contra Junts per Santpedor, a qui acusa d'haver permès que l'extrema dreta ocupi un seient al consistori després de la renúncia de diversos membres de la llista electoral. Tot i que aquesta qüestió ja havia generat polèmica els dies previs, la formació insisteix que el que es va produir al ple representa una "normalització" de la presència d'Aliança Catalana al municipi.
La CUP denuncia que el govern d'ERC no va acceptar suspendre la sessió malgrat la situació "insostenible" que es vivia a l'exterior i després de la detenció d'un manifestant. Davant aquesta decisió, els seus regidors van abandonar el ple en senyal de protesta, una acció que justifiquen "per respecte a un poble que no vol veure vulnerats els seus drets democràtics".
Segons el comunicat, Santpedor "va deixar clar que no es quedarà de braços plegats davant l'avenç dels discursos d'odi" i que continuarà mobilitzat davant el que consideren una deriva preocupant en la política local.
Defensa de drets i advertiment de continuïtat
La CUP emmarca els fets en un context més ampli de defensa dels drets humans i de rebuig a les formacions que promouen polítiques excloents. En el text, la formació assegura que "les propostes contra els drets humans no són una opinió, sinó una amenaça" i reivindica la necessitat de construir una alternativa política basada en valors socials, feministes i ecologistes.
A més, adverteix que continuarà treballant conjuntament amb el veïnat per fiscalitzar l'acció del govern municipal i exigir transparència sobre les decisions adoptades durant el ple. La formació no descarta noves iniciatives polítiques o mobilitzacions si no s'ofereixen explicacions públiques sobre el dispositiu de seguretat i la gestió institucional dels fets.