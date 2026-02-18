Junts proposarà al ple de Manresa difondre les xemeneies industrials de la ciutat

El grup municipal de Junts presentarà aquest dijous diverses propostes al plenari de Manresa amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni industrial de la ciutat i defensar els drets de la ciutadania en matèria de mobilitat. Entre elles destaca la instal·lació de plaques informatives a les xemeneies industrials de la ciutat i la creació d'una ruta patrimonial oberta a veïns i turistes.
Junts proposa mocions per posar en valor les xemeneies i millorar la mobilitat a la ciutat
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa presentarà aquest dijous al plenari diverses iniciatives centrades en la preservació del patrimoni industrial i la millora de la mobilitat a la Catalunya Central. Les propostes han etat presentades en roda de premsa pel portaveu Ramon Bacardit i la regidora Mònica de Llorens, que han detallat les mocions, precs i preguntes que portaran al debat municipal.
Entre les propostes destaca la instal·lació de plaques informatives a les xemeneies industrials de la ciutat i la creació d'una ruta patrimonial que permeti als veïns i visitants conèixer la història del desenvolupament industrial manresà. Una altra moció reclama al Departament de Territori mesures concretes per aixecar les barreres de la C-16 quan hi hagi col·lapses de trànsit o incidències a Rodalies.
Preservar el patrimoni industrial
La primera moció presentada per Junts se centra en les xemeneies industrials, com a elements representatives de Manresa. Aquests element arquitectònic de maó vist són un testimoni del passat industrial i obrer de Manresa, especialment de les indústries tèxtils dels segles XIX i XX.
Segons Bacardit, les plaques informatives oferiran dades sobre la construcció i el funcionament de les fàbriques, així com anècdotes de la vida quotidiana dels treballadors, amb la finalitat que els elements industrials passin a formar part del patrimoni cultural accessible per a ciutadans i turistes.
Junts proposa, a més, una ruta de les xemeneies que connecti diversos edificis emblemàtics, amb la finalitat de posar en valor la història industrial, fomentar activitats educatives i turístiques, i consolidar la memòria urbana de Manresa. Aquesta ruta podria ser utilitzada tant per estudiants com per visitants interessats en el llegat industrial de la ciutat.
Mobilitat i C-16: una reivindicació de la Catalunya Central
La segona moció fa referència a la mobilitat i a la gestió de les barreres de la C-16 en situacions de congestió. Junts recorda que anteriorment diversos alcaldes de la comarca -entre ells els de Sant Fruitós, Sant Joan, Castellnou i Marganell- van demanar al Departament de Territori que aixequés les barreres quan la C-55 o Rodalies es trobessin saturades.
Segons recorda Bacardit, el Secretari de Mobilitat va declarar que no s'aixecarien les barreres a Manresa "per no saturar les entrades a Barcelona", mentre que sí que es permetia en altres punts de Catalunya, com amb la C-32 al Garraf. La moció vol que el plenari acordi reclamar que aquestes mesures s'apliquin també a la C-16, garantint la fluïdesa del trànsit i defensant els interessos de la Catalunya Central.
Altres iniciatives al plenari
A banda de les dues mocions principals, Junts presentarà dos precs i dues preguntes:
- La situació de les famílies de la Pujada de la Catalana, que han perdut l'accés proper als contenidors de residus, amb la petició de reposar-los.
- Preguntes sobre el servei de Baik, per aclarir si els 647.000 euros previstos del pressupost municipal són correctes i si la informació facilitada als ciutadans és fiable.
- Consultes sobre l'incendi del carrer Santa Llúcia i sobre si l'Ajuntament coneixia els riscos en aquest edifici.
- Seguiment dels expedients relacionats amb les fotomoltes de la plaça Gispert i la comunicació als afectats.