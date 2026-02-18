Robirosa defensa el valor de la cultura en el periodisme esportiu a Manresa

El periodista Jordi Robirosa va reivindicar la importància de la cultura com a eina essencial per explicar l'esport durant una conversa celebrada dimarts al Centre Cultural el Casino, dins del cicle Pessics de Vida. L'acte, conduït pel periodista Carles Jódar, va omplir la sala i va servir per repassar vivències d'una llarga trajectòria vinculada a les retransmissions esportives.
Quatre dècades de narració esportiva
Amb prop de quaranta anys de carrera a TV3, Robirosa va compartir anècdotes i reflexions sobre la seva experiència professional, marcada especialment per la passió pel bàsquet i per un estil narratiu propi. Va explicar que la seva manera de retransmetre s'inspirava en el model nord-americà del play by play, amb un ritme dinàmic i descriptiu, i va recordar el tàndem format amb l'exjugador Natxo Solozábal, amb qui va conduir nombroses retransmissions.
El periodista també va evocar els seus inicis, assegurant que sempre va tenir clar que volia dedicar-se al periodisme, malgrat haver cursat estudis d'arqueologia. Entre els records destacats, va rememorar la primera retransmissió en solitari a Split, en un partit del FC Barcelona contra la Jugoplastika Split, una experiència que, tot i els nervis, va confirmar la seva vocació.
Cultura i esport, una relació inseparable
Durant la conversa, Robirosa va insistir que el coneixement cultural és clau per contextualitzar l'esport, especialment quan es narren esdeveniments en altres països. Segons va afirmar, entendre la història i la realitat del lloc ajuda a explicar millor el que passa a la pista. Aquesta visió també es reflecteix en la seva faceta personal com a col·leccionista, amb prop de 1.200 edicions de Don Quixot de la Manxa i milers d'insígnies esportives.
L'acte es va tancar amb paraules d'afecte cap a Manresa, ciutat que el periodista va definir com a referent del bàsquet i amb la qual manté un vincle professional i emocional.