L'Ajuntament de Santpedor condemna els aldarulls al ple, però rebutja discursos feixistes i d'odi

L'Ajuntament de Santpedor ha condemnat els incidents produïts durant el darrer ple municipal de dimarts passat, que van alterar el desenvolupament normal de la sessió. El consistori defensa el dret de la ciutadania a manifestar-se, però remarca que no es poden tolerar actituds violentes ni missatges discriminatoris. Durant la sessió va haver-hi una concentració d'unes 150 persones que es manifestaven en contra de la presa de possessió com a regidor de Jordi Soteras, vicepresident comarcal d'Aliança Catalana, que entrava a l'Ajuntament després d'una allau de desercions per cobrir una vacant del grup de Sumem per Santpedor - Junts.
Rebuig contundent a missatges discriminatoris
L'Ajuntament ha expressat de manera clara el seu rebuig a qualsevol discurs feixista, racista, masclista o LGBTIfòbic, així com a qualsevol acte de violència, provocació, intimidació o alteració que impedeixi el funcionament de les institucions i el debat democràtic.
El consistori considera que aquests comportaments són incompatibles amb els valors democràtics i amb el model de convivència que defensa el municipi. En aquest sentit, reafirma el seu compromís amb el respecte a la diversitat, la igualtat i la defensa dels drets de totes les persones.
Defensa del dret a manifestació i del debat democràtic
El govern municipal subratlla que entén i defensa el dret legítim de la ciutadania a manifestar-se i expressar lliurement les seves opinions. "La participació, la discrepància i el debat formen part essencial d'una societat democràtica i plural" ha afirmat en un comunicat.
Tot i això, el consistori recorda que aquest dret s'ha d'exercir "sense impedir el funcionament normal de les institucions ni generar situacions de confrontació violenta". L'Ajuntament defensa la necessitat de garantir espais de trobada respectuosos i oberts al diàleg, "on totes les veus puguin ser escoltades".
Finalment, el consistori reitera la seva voluntat de diàleg i la defensa ferma dels valors democràtics, la llibertat d'expressió i la convivència pacífica com a base de la vida municipal.