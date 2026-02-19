El Museu del Barroc celebrarà dos anys amb portes obertes i activitats especials

El Museu del Barroc de Catalunya commemorarà aquest dissabte, 21 de febrer, el segon aniversari de la seva inauguració amb una programació especial coincidint amb la Festa de la Llum. La jornada inclourà portes obertes, activitats familiars i un espectacle final en un entorn patrimonial emblemàtic.
Portes obertes i noves propostes expositives
Durant tota la diada, de 10 del matí a 6 de la tarda, el museu oferirà accés lliure a les seves instal·lacions. Els visitants podran recórrer les sales de la col·lecció permanent, formada per prop de dues-centes obres que proposen un recorregut per la història, l'art i el paisatge dels segles XVII i XVIII.
També es podrà visitar la nova exposició temporal, inaugurada aquest dijous, titulada La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció. A més, el públic tindrà l'oportunitat de descobrir el Museu Petit, on s'exposen els Gegants i Nans Vells de Manresa i peces tan representatives com l'Auca de la Llum de Joan Vilanova.
Un joc per als més petits
Com a novetat destacada, el museu estrenarà el joc El Cas Moreneta, una activitat adreçada al públic infantil que convida els participants a convertir-se en investigadors per resoldre el misteri d'una corona robada. Els infants que superin el repte rebran una recompensa per la seva tasca detectivesca, en una proposta pensada per apropar el patrimoni d'una manera lúdica i participativa.
Espectacle d'aniversari al claustre
La celebració culminarà amb l'Espectacle d'Aniversari, programat de 5 a 6 de la tarda. La proposta combinarà la veu de Berta Sala amb el moviment dels ballarins del Cos de Dansa de l'Esbart Manresà (Agrupació Cultural del Bages), en una fusió artística que posarà punt final a la jornada festiva.
L'acte tindrà lloc a l'edifici de l'Antic Col·legi Sant Ignasi, seu del museu, un espai arquitectònic singular que esdevindrà escenari d'aquesta proposta cultural.
Durant tot el dia, el claustre es transformarà en un espai de descans amb una foodtruck i una zona amb taules i cadires per fer una pausa en un entorn patrimonial únic.
Totes les activitats seran d'accés lliure i gratuït, en una iniciativa que reforça el compromís del Museu del Barroc de Catalunya d'apropar l'art dels segles XVII i XVIII a tota la ciutadania des de Manresa.