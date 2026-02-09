El Museu de Manresa mostrarà per primera vegada la seva col·lecció fotogràfica

El Museu de Manresa inaugurarà el pròxim dijous 19 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, l'exposició La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció, a la Sala del Claustre. La mostra presenta per primera vegada al públic el fons fotogràfic de la institució i s'ha realitzat amb la col·laboració de Foto Art Manresa, que enguany celebra el seu 50è aniversari i és l'entitat administradora de la Festa de la Llum.
Tres dècades de fons fotogràfic
Fa aproximadament trenta anys que el Museu de Manresa va incorporar les primeres fotografies al seu fons patrimonial. Des d'aleshores, successives aportacions han anat configurant una col·lecció que, més enllà del seu volum, evidencia la voluntat i el compromís del museu amb la fotografia com a llenguatge artístic, document històric i eina de memòria col·lectiva.
Amb aquesta exposició, la institució reivindica la fotografia com un patrimoni essencial, capaç de documentar transformacions socials, paisatges i edificis, però també com una expressió creativa amb identitat pròpia i valor cultural.
Una mirada transversal i local
Comissariada per Enric Casas Bardolet, conjuntament amb l'equip del Museu de Manresa, la mostra aplega obres de 23 autors i autores, majoritàriament del territori. La selecció s'ha construït amb una visió transversal que reuneix estils, procedències i èpoques diverses, oferint un recorregut ampli per l'expressivitat fotogràfica.
El discurs expositiu combina dues vessants complementàries: el valor documental de la fotografia, com a testimoni de la realitat i del pas del temps, i la seva dimensió creativa, entesa com una narrativa visual lliure i subjectiva.
Peces singulars i col·laboracions destacades
Entre les obres exposades hi destaquen dues peces de gran valor històric i documental. D'una banda, la fotografia més antiga conservada de Manresa, realitzada per Charles Clifford l'any 1860, l'original de la qual es conserva a la Biblioteca Nacional de Madrid. De l'altra, una imatge de Josep M. Rosal, cedida per l'Arxiu Comarcal del Bages, que reforça el vincle entre la col·lecció del museu i els fons documentals del territori.
L'exposició s'ha dut a terme amb la col·laboració de Foto Art Manresa, entitat referent en la difusió de la fotografia a la comarca, coincidint amb la commemoració del seu 50è aniversari i amb el seu paper central en l'organització de la Festa de la Llum d'enguany.
Activitats al voltant de la fotografia
En el marc de l'exposició s'han programat diverses activitats gratuïtes per aprofundir en el coneixement de la fotografia. Destaquen dues visites comentades a càrrec del comissari, Enric Casas, previstes per al diumenge 22 de febrer i el dissabte 14 de març, ambdues a les 11 del matí.
El programa es completa amb un taller de càmera minutera, a càrrec de Carme Santaeulàlia, el dissabte 28 de febrer a 2/4 d'11 del matí, i amb la conferència Passat i present de la fotografia analògica en blanc i negre, a càrrec d'Albert Vidal, el dijous 5 de març a les 6 de la tarda. Totes les activitats requereixen reserva prèvia.
Horaris i informació pràctica
La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció és d'accés gratuït i es podrà visitar a la Sala del Claustre del Museu de Manresa de dijous a dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, i els diumenges i festius, de 10 a 3. Les reserves per a les activitats es poden fer a través del web del museu o per telèfon.