Memòria.cat recuperarà la memòria dels escoltes de Manresa amb un web amb més de 700 fotografies

Manresa recuperarà la memòria del moviment escolta amb la presentació d'un nou web de Memòria.cat que recull la trajectòria dels agrupaments escoltes Cardenal Lluch i del Carme. El projecte, impulsat per l'Associació Memòria i Història de Manresa, es presentarà el 10 de febrer al Centre Cultural El Casino.
Presentació pública al Centre Cultural El Casino
L'Associació Memòria i Història de Manresa presentarà el proper 10 de febrer, a les 6 de la tarda, el web dedicat a dos dels agrupaments escoltes més rellevants de la ciutat: l'Agrupament Escolta Cardenal Lluch, fundat el 1951, i l'Agrupament del Carme, creat el 1954. Ambdós es van fusionar l'any 1976 sota el nom d'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch.
Un fons gràfic amb més de 700 imatges
El contingut del web és principalment gràfic i inclou més de 700 fotografies de les activitats dels agrupaments, datades entre els anys 1951 i 1976. A través d'aquest material visual es documenta la vida quotidiana, les sortides i les activitats educatives que van marcar diverses generacions de nois i noies de la ciutat.
Història i documents dels agrupaments
El web també recull la història de l'Agrupament Escolta Cardenal Lluch, elaborada per Jordi Canet i Gonzalo i Francesc Serra i Feu amb motiu del 60è aniversari de l'entitat, així com una cronologia i un llistat de membres. Pel que fa a l'Agrupament del Carme, s'hi publica el Recull històric (1954–1976), elaborat per Alba Serra i Feu.
El paper del moviment escolta durant el franquisme
El projecte posa en valor el paper cabdal del moviment escolta en l'educació en el lleure a Manresa i a Catalunya, especialment durant els anys del franquisme. Emparat per sectors de l'església progressista, el moviment va esdevenir una alternativa educativa i formativa moderna en un context marcat pel totalitarisme i la manca de llibertats.
Autoria del projecte
Els autors del web són Joaquim Aloy i Teresa Torra, membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa, que continuen així la tasca de recuperació i difusió del patrimoni històric i social de la ciutat.