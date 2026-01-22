Manresa desplega un ampli programa de Memòria Democràtica marcat pels 90 anys de l'inici de la Guerra Civil

L'Ajuntament de Manresa ha presentat el programa de Memòria Democràtica per a l'any 2026, un calendari intens d'activitats que combina accions consolidades amb propostes especials marcades per la commemoració dels 90 anys de l'aixecament militar contra el Govern de la Segona República i l'inici de la Guerra Civil. El programa inclou actes institucionals, homenatges, conferències, exposicions, activitats educatives i la inauguració de l'escultura Metralla, amb la voluntat de reforçar el compromís de la ciutat amb la memòria, la justícia i la reparació.
Un any marcat per una efemèride clau de la història contemporània
La commemoració dels 90 anys del cop d'estat de 1936 i de l'inici de la Guerra Civil és l'eix central del programa de Memòria Democràtica de Manresa per al 2026. Aquesta efemèride dona sentit a un calendari que, segons ha explicat l'Ajuntament, vol aprofundir en la divulgació històrica, el reconeixement de les víctimes i la transmissió de la memòria a les noves generacions. El programa combina activitats que ja formen part del calendari anual de la ciutat amb noves propostes que busquen reforçar el relat col·lectiu sobre el passat traumàtic del segle XX.
Entre els elements destacats del 2026 hi haurà la inauguració, al mes de juliol, de l'escultura Metralla, un nou espai de record a la plaça de la Independència, i un homenatge a la modernitat de l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella, que tindrà lloc el febrer i que tancarà els actes de commemoració dels cinquanta anys de la seva mort.
Record dels bombardeigs i caiguda de la ciutat
El programa tindrà el seu tret de sortida institucional aquest mateix cap de setmana, coincidint amb la commemoració dels 87 anys dels bombardeigs de l'aviació feixista sobre Manresa i de la posterior entrada de les tropes franquistes a la ciutat. Aquest episodi, un dels més colpidors de la història local, serà recordat amb diverses activitats que posen l'accent en la memòria de les víctimes civils i en la importància dels refugis antiaeris com a espais de protecció i de record.
Diumenge 25 de gener, a les 11 del matí, la sala d'actes del Centre Cultural el Casino acollirà la projecció del documental Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959), una producció de l'Associació Memòria i Història de Manresa amb direcció i guió de Joaquim Aloy, Jorge Caballero, Laura Casaponsa i Pere Gasol. El documental ofereix una mirada detallada als primers anys de la dictadura a la ciutat, posant el focus en la repressió, les dificultats de la postguerra i la vida quotidiana sota el règim franquista.
Tot seguit, a les 12 del migdia, s'organitzarà una jornada de portes obertes al refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, un espai emblemàtic de la protecció civil durant la guerra que avui es manté com a lloc d'homenatge permanent a les víctimes dels bombardeigs.
Homenatge als deportats als camps nazis
El dimarts següent, Manresa se sumarà a la commemoració internacional en record dels deportats als camps de concentració nazis amb un conjunt d'accions coordinades al llarg de la jornada. Durant tot el dia, de les 10 del matí a les 8 del vespre, es farà una lectura pública continuada de KL Reich, l'obra cabdal de Joaquim Amat-Piniella, a les biblioteques Casino i Ateneu. Aquesta activitat, oberta a la participació ciutadana, permetrà donar veu a un dels testimonis literaris més potents sobre l'experiència dels deportats catalans als camps nazis. Les persones voluntàries es poden inscriure a través del web de les Biblioteques de Manresa.
La jornada també inclourà una conferència de René Pacheco, que oferirà la ponència Trencant el silenci: la recuperació de les víctimes del franquisme a 1/4 d'1 del migdia a l'Espai Plana de l'Om. L'activitat s'adreça especialment a l'alumnat del Projecte Manresa-Mauthausen i vol aprofundir en els processos de recuperació de la memòria i de les restes de les víctimes de la repressió.
A 2/4 de 2, davant l'escultura dedicada a Amat-Piniella al Casino, tindrà lloc l'acte institucional d'homenatge a les persones deportades manresanes que van patir l'horror nazi després de l'exili a França.
La modernitat d'Amat-Piniella i activitats educatives
Més enllà dels actes del mes de gener, el programa de Memòria Democràtica inclourà altres propostes destacades. Dissabte 14 de febrer, a les 7 del vespre, l'auditori de la Plana de l'Om acollirà l'espectacle musical i escènic La modernitat d'Amat-Piniella, que recrearà la històrica conferència sobre el jazz que l'escriptor va pronunciar l'any 1932. L'acte servirà de cloenda del cicle commemoratiu dels cinquanta anys de la mort de l'autor, iniciat el 3 d'agost de 2024.
Entre els mesos de gener i maig, també es programaran visites guiades concertades al refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, especialment adreçades als centres educatius de secundària de Manresa, però obertes també a altres grups de joves i a col·lectius amb necessitats especials o interessos específics en la memòria històrica. Les visites es poden sol·licitar a través del Museu de Manresa.
El maig i el record de les víctimes del nazisme
A l'entorn del 5 de maig, Manresa commemorarà el Dia d'homenatge a les persones deportades i mortes als camps de concentració i a totes les víctimes del nazisme amb un programa d'actes específic. A primers de mes, les biblioteques de la ciutat acolliran l'exposició Resistents i Deportades, una producció de l'Amical de Mauthausen que posa rostre i història a les dones que van patir la repressió nazi.
En aquest mateix marc, dimarts 5 de maig a les 7 del vespre, el Centre Cultural el Casino serà l'escenari d'una conferència dedicada al paper actiu de les dones en la defensa de la República. L'acte vol reconèixer la lluita i el compromís polític de les dones que van esdevenir víctimes del feixisme i es duu a terme amb la col·laboració de l'Amical de Mauthausen.
Metralla, un nou espai de memòria col·lectiva
Un dels moments més emotius del programa arribarà dissabte 18 de juliol, coincidint amb la data de l'aixecament militar contra la Segona República. Aquell dia s'inaugurarà a la plaça de la Independència l'escultura Metralla, una obra de l'artista Marc Sellarès concebuda com a espai de reconeixement i homenatge a totes les víctimes manresanes de la Guerra Civil.
La nova escultura tornarà a ser protagonista el dijous 15 d'octubre, Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura franquista. La jornada inclourà una conferència sobre el cost humà del conflicte a Manresa i un acte d'homenatge davant del monument.
Compromís col·lectiu amb la memòria
Tots els actes del programa de Memòria Democràtica 2026 compten amb la col·laboració d'entitats com l'Associació Memòria i Història de Manresa, l'Amical de Mauthausen i els centres educatius vinculats al Projecte Manresa-Mauthausen, així com amb el suport del Memorial Democràtic i la Diputació de Barcelona.