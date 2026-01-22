La clàssica s'estrena a Manresa amb un recital de piano i clarinet a la Plana de l'Om

La programació de música clàssica a Manresa s'estrenarà aquest diumenge 25 de gener al migdia a l'Auditori de la Plana de l'Om amb el concert Mirades sonores, protagonitzat per la pianista manresana Pilar López-Carrasco i el clarinetista tarragoní Josep Sancho. El recital proposa un viatge musical que connecta les acaballes del romanticisme francès amb l'evolució cap a llenguatges moderns i contemporanis, a través d'obres de compositors internacionals i catalans. La proposta es completarà amb una xerrada introductòria gratuïta una hora abans del concert, a càrrec del musicòleg manresà Oriol Pérez.
Un viatge musical entre estètiques i èpoques
El concert Mirades sonores obrirà la temporada de clàssica amb una proposta que posa el focus en l'evolució del llenguatge musical des de finals del segle XIX fins a la modernitat. Les acaballes del romanticisme francès, representades per compositors com Camille Saint-Saëns, conviuen amb l'aparició de nous corrents estètics i dels nacionalismes musicals europeus, que van marcar el pas cap a una diversitat de llenguatges sonors cada vegada més rica.
Aquest fil artístic, que avança sumant influències i transformacions, permet entendre com la música evoluciona sense trencaments bruscos, dialogant constantment amb el passat. El recital ofereix així una lectura coherent i accessible d'aquest procés, a través de la combinació del piano i el clarinet com a eixos expressius.
Presència destacada de compositors catalans
El programa posa també l'accent en la creació musical de casa nostra, demostrant que Catalunya no és aliena a aquests moviments artístics. Al llarg del concert, el públic podrà escoltar obres de compositors com Manuel de Falla, Eduard Toldrà, Albert Guinovart, Enric Granados, Xavier Montsalvatge o Benet Casablancas, que dialoguen amb les aportacions internacionals i ofereixen una mirada pròpia i singular sobre la modernitat musical.
Aquesta combinació permet situar la música catalana dins el context europeu, posant en relleu la seva capacitat de síntesi entre tradició, identitat i innovació.
Dos intèrprets amb trajectòries consolidades
Josep Sancho és considerat un dels clarinetistes més reconeguts de la seva generació. Guardonat amb diversos premis internacionals, ha desenvolupat una intensa carrera com a intèrpret de música de cambra i contemporània, col·laborant amb formacions i festivals d'abast internacional. A més, és fundador del Trio Guinjoan i de l'orquestra de cambra Cambra XX, projectes centrats en la difusió del repertori contemporani.
Per la seva banda, Pilar López-Carrasco ha actuat com a solista i en festivals internacionals, i ha format part de diverses formacions de música de cambra. Entre aquestes destaca també el Guinjoan Trio, compartit amb Josep Sancho, així com altres agrupacions amb les quals ha consolidat una trajectòria marcada pel rigor interpretatiu i la versatilitat.
Horaris, entrades i preus
El concert tindrà lloc diumenge 25 de gener a les 12 del migdia a l'Auditori de la Plana de l'Om. Les entrades tenen un preu general de 18 euros, amb tarifa reduïda de 15 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir tant a les taquilles com a través del web del Kursaal.
Xerrada introductòria amb entrada lliure
Per completar l'experiència del concert, el Kursaal ofereix una activitat paral·lela oberta a tothom. Una hora abans del recital, a les 11 del matí, el musicòleg manresà Oriol Pérez conduirà una xerrada introductòria al mateix Auditori de la Plana de l'Om. Aquesta sessió permetrà contextualitzar les obres i els compositors del programa, facilitant claus d'escolta per al públic. L'entrada a la xerrada és lliure.
Obertura de la temporada de clàssica
Amb aquest recital, Manresa dona el tret de sortida a la seva programació de música clàssica, apostant per una proposta que combina qualitat artística, divulgació i proximitat. La presència d'intèrprets amb vincles amb el territori i un programa que connecta diferents èpoques i estètiques reforcen la voluntat d'apropar la música clàssica a un públic ampli i divers, tot iniciant la temporada amb una mirada sonora que convida a escoltar el passat des del present.