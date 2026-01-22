Eduard Gener presentarà «Cardener» aquest divendres a la sala petita del Kursaal

El polifacètic músic solsoní Eduard Gener actuarà aquest divendres, 23 de gener, a les 8 del vespre a la sala petita del Kursaal de Manresa per presentar el seu últim treball, Cardener. El disc es concep com un recorregut musical al llarg d'un riu on conviuen la rumba, el calipso i la bossa amb el swing i la cançó, en un ambient que evoca cafè, tertúlia i vida de província al voltant d'un petit país.
Tornada a la sala petita amb nou repertori
Gener torna a aquest escenari després d'haver-hi actuat l'any 2024 amb Swing de comarques. En aquesta ocasió ho fa amb un àlbum format per nou peces d'esperit clarament localista, amb lletres i històries lleugerament surrealistes que busquen sorprendre el públic i reivindicar una mirada pròpia i arrelada al territori.
Banda i univers musical
El concert comptarà amb l'acompanyament d'Alba Marbà a la guitarra i teclats, Toni Vilaprinyó al baix i Andreu Moreno a la bateria. El repertori inclou cançons d'amor com Montserrat, rondalles musicades com Sant Gregori Calipso i fins i tot una dansa tradicional reinterpretada, el Rigodó, presentada amb humor com el ritme de moda entre els infants de comarques des de l'alta edat mitjana.
Entrades i preus
Les entrades per assistir al concert tenen un preu general de 15 euros, amb tarifes reduïdes de 12 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden comprar tant a les taquilles del teatre com per internet a través del web del Kursaal.