El Kursaal acull «La corona d'espines» del TNC amb tres funcions aquest cap de setmana

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà entre dissabte 24 i dilluns 26 de gener tres funcions de La corona d'espines, de Josep M. de Sagarra, en la producció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) dirigida per Xavier Albertí. La peça, protagonitzada per Àngels Gonyalons i un repartiment d'actors destacats, és la primera de les cinc obres de l'abonament del Toc de Teatre de la temporada 2026 i es podrà seguir amb serveis d'accessibilitat en la funció de diumenge. Les entrades per dissabte i diumenge ja estan exhaurides, però encara hi ha disponibilitat per dilluns a les 6 de la tarda.
Una obra clàssica del patrimoni teatral català
La corona d'espines és una de les grans obres del repertori de Josep M. de Sagarra, situada a Solsona a finals del segle XVIII. La història narra les trifulgues entorn d'un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove sense pares, en què es barregen necessitats econòmiques, sospites i tensions socials. L'obra combina temes com l'honor, el poder, l'amor impossible i la hipocresia social, amb reflexions sobre la violència sobre el cos de les dones, la paternitat i la possibilitat de redempció.
La producció del TNC, sota la direcció de Xavier Albertí, forma part d'una gira que recorrerà divuit localitats catalanes i recupera aquesta tragèdia amb un gran respecte pel text original i la seva riquesa poètica.
Repartiment i protagonistes
La peça està encapçalada per Àngels Gonyalons, i compta amb un repartiment que inclou actors de reconegut prestigi com Manel Barceló, Jan D. Casablancas, Jordi Domènech, Abel Folk, Oriol Genís, Pau Oliver, Júlia Roch, Laia Valls, Rosa Vila i Roger Vilà.
Aquesta combinació d'experiència i talent assegura una interpretació que transmet la força dramàtica dels versos de Sagarra, amb la intensitat i la proximitat que caracteritzen les produccions del TNC.
Horaris i disponibilitat d'entrades
Les funcions se celebraran el dissabte 24 de gener a les 8 del vespre, el diumenge 25 de gener a les 6 de la tarda i el dilluns 26 de gener, també a les 6 de la tarda.
Les entrades per dissabte i diumenge ja estan exhaurides, mentre que encara hi ha entrades per a dilluns. El preu general és de 28 euros, amb descomptes de 26 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys. Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través d'internet.
Funció accessible
La funció del diumenge 25 de gener comptarà amb serveis d'accessibilitat: sobretítols en pantalla, audiodescripció amb receptors, bucle magnètic i amplificació de so. Les persones amb discapacitat visual poden sol·licitar el servei d'audiodescripció enviant un correu electrònic a info@mees.cat o directament a les taquilles del Kursaal el dia de la funció.
Aquesta iniciativa garanteix que el públic amb necessitats especials pugui gaudir de la tragèdia amb plenitud, reforçant el compromís del Kursaal amb la inclusió i l'accessibilitat.
L'Abonament del Toc de Teatre
La corona d'espines és la primera de les cinc obres de l'abonament del Toc de Teatre de la temporada gener-juny 2026. Aquesta proposta de programació estable porta a Manresa obres de gran valor del repertori català i nacional, combinant produccions professionals i textos clàssics amb noves lectures escèniques.
La propera cita del cicle serà AI! La misèria ens farà feliços, de Gabriel Calderón, els dies 14 i 15 de febrer, també a la sala gran del Kursaal.
Context i valor cultural
Recuperar La corona d'espines significa posar de relleu un text cabdal del teatre català, amb una riquesa lingüística i dramàtica excepcional. L'obra, escrita per Josep M. de Sagarra, ofereix una crítica subtil a les convencions socials de finals del segle XVIII, tot explorant temes universals com l'amor, l'honor i la injustícia.
Amb aquesta programació, el Kursaal i el TNC contribueixen a difondre i mantenir viu el patrimoni teatral català, fent-lo accessible a nous públics i generacions que poden descobrir la força i actualitat dels clàssics.