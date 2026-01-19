Manresa commemora els 87 anys del bombardeig franquista amb activitats obertes al públic

Aquest diumenge, 25 de gener, la ciutadania podrà participar en dues activitats commemoratives en record del segon bombardeig franquista sobre Manresa (19 de gener de 1939) i l'ocupació de la ciutat cinc dies després, que va marcar l'inici efectiu de la dictadura franquista. Els actes inclouen la projecció del documental Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959) i portes obertes al refugi antiaeri de la Renaixença. Les iniciatives, organitzades per l'Ajuntament i l'Associació Memòria i Història de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona, volen apropar la memòria històrica a tota la població.
Documental sobre el franquisme a Manresa
A les 11 del matí, a la sala d'actes del Centre Cultural Casino (Passeig Pere III, 27 baixos), es projectarà el documental Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959). La producció, datada del 2007, és obra de Joaquim Aloy, Jorge Caballero, Laura Casaponsa i Pere Gasol, de l'Associació Memòria i Història de Manresa, i recull els primers anys de la dictadura a la ciutat, centrant-se en les conseqüències socials, polítiques i culturals del franquisme per a la població local.
Portes obertes al refugi antiaeri de la Renaixença
A partir de les 12 del migdia, els veïns i visitants podran accedir lliurement al refugi antiaeri de la Renaixença (carrer del Canonge Montanyà). L'entrada és gratuïta i no cal inscripció prèvia. Aquesta visita permetrà conèixer un dels testimonis físics més directes de la repressió i de la vida quotidiana durant els bombardejos i la Guerra Civil a Manresa.
Recordar la memòria històrica
Els actes tenen com a objectiu difondre el coneixement dels fets històrics i fomentar la reflexió sobre les conseqüències del franquisme a la ciutat. Amb aquesta commemoració, l'Ajuntament i l'Associació Memòria i Història de Manresa volen mantenir viva la memòria col·lectiva i apropar-la a tota la ciutadania, reforçant la importància de preservar la història local amb rigor i sensibilitat.