Les Jornades de Patrimoni del CEB analitzaran el transport públic per carretera de primers de segle XX

El Centre d'Estudis del Bages (CEB) celebrarà els dies 30 i 31 de gener de 2026 les XIV Jornades de Patrimoni, dedicades al transport públic per carretera a primers del segle XX. El programa inclou ponències, projeccions i una taula rodona al Casino i al Museu de Manresa, amb la participació de diversos especialistes i testimonis vinculats al món del motor.
Unes jornades centrades en la mobilitat històrica
Les XIV Jornades de Patrimoni del Centre d'Estudis del Bages posaran el focus enguany en El transport públic per carretera a primers del segle XX, una temàtica que permetrà aprofundir en els inicis de la mobilitat motoritzada a la comarca i el seu impacte social, econòmic i territorial. Les sessions tindran lloc els dies divendres 30 i dissabte 31 de gener en diferents espais culturals de la ciutat de Manresa.
La proposta s'inscriu dins la línia de treball del CEB de difusió i divulgació del patrimoni històric i cultural del Bages, amb una mirada específica a elements que han configurat la vida quotidiana i el desenvolupament del territori al llarg del segle XX.
Inici al Casino amb una ponència inaugural
Les jornades s'obriran el divendres 30 de gener a les 7 de la tarda al Centre Cultural El Casino de Manresa. La sessió inaugural consistirà en la ponència titulada Els inicis de la mobilitat motoritzada a la comarca del Bages, que anirà a càrrec de Jaume Perarnau i Llorens. Aquesta intervenció servirà per contextualitzar l'arribada dels primers vehicles motoritzats i el paper que van tenir en la transformació de les comunicacions i del transport de persones i mercaderies a la comarca.
Dissabte al Museu de Manresa: tallers, línies i vivències
El programa continuarà el dissabte 31 de gener a la Sala del Claustre del Museu de Manresa amb una matinal d'activitats. A partir de 2/4 de 10 del matí, Lluís Virós i Pujolà oferirà la ponència Tallers mecànics i empreses relacionades amb el món del motor a Manresa a primers del s. XX, centrada en el teixit empresarial i professional vinculat a l'automoció en els seus primers anys.
A 1/4 d'11 serà el torn de Francesc Comas Closas, que parlarà sobre La inauguració de la línia d'òmnibus Manresa-Solsona, una infraestructura clau en la història del transport públic per carretera a la Catalunya Central. Després d'una pausa-cafè, a 2/4 de 12 del migdia, Joan Vila-Massana Portabella conduirà una projecció comentada d'imatges del transport públic i dels serveis auxiliars del motor a Manresa i al Bages, aportant una visió visual i documental del tema.
La jornada es tancarà a 1/4 d'1 amb una taula rodona sota el títol Vivències personals i familiars sobre el món del motor. Hi participaran Francesc Obradors, Antoni Tachó i Joan Costa, amb la moderació de Lluís Virós, en un espai dedicat al record i al testimoni directe de les experiències vinculades al transport motoritzat.
Organització i col·laboracions
Les XIV Jornades de Patrimoni estan organitzades pel Centre d'Estudis del Bages i compten amb la col·laboració del Parc de la Séquia, l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya, l'Arxiu Comarcal del Bages, el Museu de Manresa i l'Institut Ramon Muntaner. El conjunt d'activitats ofereix una mirada coral sobre un àmbit clau de la història contemporània del territori.