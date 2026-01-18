Sant Fruitós obre les portes de la finca de Can Figueras en una jornada de visita guiada

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza el dissabte 24 de gener una jornada de portes obertes a la finca de Can Figueras, en el marc de la Festa Major d'Hivern. Les visites guiades, en grups reduïts, permetran conèixer l'entorn natural i l'interior de la casa Els Pins. L'accés és gratuït, però cal reserva prèvia per aforament limitat.
Can Figueras s'obre a la ciutadania
Sant Fruitós de Bages ha programat una jornada de portes obertes a la finca de Can Figueras per al dissabte 24 de gener, dins dels actes de la Festa Major d'Hivern. L'objectiu de l'Ajuntament és que la ciutadania pugui conèixer de prop aquest espai municipal, tant el seu entorn natural com els interiors de la casa Els Pins.
La iniciativa consisteix en una matinal de visites guiades que permetran als participants recórrer la finca i descobrir-ne els valors patrimonials i paisatgístics. Les visites tindran una durada aproximada de 20 minuts i es faran en grups reduïts, per garantir una experiència més propera i ordenada.
Reserva prèvia per garantir l'aforament
Per participar en aquesta jornada d'obertura cal reservar prèviament una entrada gratuïta, ja que l'aforament és limitat. Aquesta mesura respon a la voluntat de l'Ajuntament de controlar els grups i garantir que les visites es desenvolupin amb comoditat i seguretat per a tots els assistents.
Cap a un futur cultural i social per a Can Figueras
La jornada s'emmarca en el procés de treball que està impulsant l'Ajuntament per definir els futurs usos de la finca de Can Figueras. L'objectiu és transformar l'espai en un centre cultural i social obert al municipi, tot tenint en compte les necessitats i aportacions de la ciutadania.
Així, aquesta jornada de portes obertes no només serveix per mostrar l'espai, sinó també per implicar la població en el debat sobre el seu futur. L'Ajuntament busca un model d'ús que permeti aprofitar el potencial de Can Figueras com a espai municipal i de servei a la comunitat, tot preservant el seu entorn natural i el seu valor patrimonial.