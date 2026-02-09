09 de febrer de 2026

Les biblioteques impulsen un taller per recuperar la memòria de la Manresa d'abans

Cinc sessions entre febrer i abril conviden a compartir records, vivències i fotografies històriques de la ciutat

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 18:49

Les Biblioteques de Manresa posaran en marxa la setmana vinent el taller Recordem Manresa, una iniciativa que vol reconnectar la ciutadania amb el passat col·lectiu a través del record personal i la memòria compartida. El projecte es desenvoluparà a la Biblioteca Ateneu Les Bases i a la Biblioteca del Casino en cinc sessions temàtiques que s'allargaran fins a l'abril, amb l'objectiu final d'elaborar una exposició amb el material recollit.

Un espai per reconstruir el passat col·lectiu

Amb el pas dels anys, Manresa ha experimentat canvis urbanístics i socials importants. El taller vol oferir un espai per aturar-se i mirar enrere, fomentant la reminiscència col·lectiva a partir d'experiències personals i records compartits. Durant les sessions, les persones participants podran explicar vivències, comentar fotografies antigues i reflexionar sobre com ha evolucionat la ciutat.

La proposta busca construir una imatge viva del passat a partir de la suma de petites històries individuals, enteses com una eina per enfortir el vincle amb el territori i la comunitat. Les trobades es faran tant a la Biblioteca del Casino -a les 4 de la tarda- com a la Biblioteca Ateneu Les Bases -a les 6-, facilitant així la participació en diferents franges horàries.

Sessions temàtiques entre febrer i abril

El programa inclou cinc sessions que abordaran diferents aspectes de la vida quotidiana en la Manresa d'altres èpoques. La primera, el dimecres 11 de febrer, tractarà la relació amb el barri sota el títol El meu carrer, el meu barri, amb Francesc Comas.

El 25 de febrer serà el torn de Juguem al carrer, conduïda per Ernest Molins, centrada en l'esport i el joc. El 11 de març, Marc Torras dirigirà Avui és festa!, dedicada a les celebracions populars. El 25 de març, Joan Morros conduirà Les tardes de diumenge, sobre les formes d'oci, i el 22 d'abril tancarà el cicle Joan Maria Serra amb Sumem i llegim, que revisarà l'experiència escolar.

Una exposició com a resultat final

El projecte culminarà amb l'organització d'una exposició que recollirà materials i testimonis aportats pels participants, amb la voluntat de compartir amb el conjunt de la ciutadania aquesta reconstrucció de la memòria col·lectiva.

La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, les biblioteques municipals, el Centre d'Estudis del Bages i la Diputació de Barcelona. Amb aquesta proposta, les institucions reforcen el compromís amb la preservació del patrimoni immaterial i la participació comunitària, convertint els records en una eina per entendre millor el present de la ciutat.

