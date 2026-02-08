Un espai a Manresa que frena l'oblit: el programa que reforça la memòria i dona temps

Manresa disposa d'un recurs especialitzat i encara poc conegut per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i moderat. Es tracta del Programa de Reforç de la Memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera, que funciona al carrer Caritat des del 2013 i que ha demostrat que pot endarrerir l'evolució de l'Alzheimer i altres demències, millorar la qualitat de vida de les persones afectades i oferir suport a les seves famílies.
Un recurs clau en les primeres fases de l'Alzheimer
L'Alzheimer i altres demències continuen sent una de les grans preocupacions de salut pública, especialment en una societat cada vegada més envellida. A Catalunya, cada any es diagnostiquen més de 9.700 nous casos, molts dels quals corresponen a fases inicials de la malaltia. És en aquest context que pren especial rellevància el Programa de Reforç de la Memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera.
A Manresa, aquest programa es desenvolupa en un espai propi situat al carrer Caritat, 14, i s'adreça a persones amb deteriorament cognitiu lleu i moderat derivat de l'Alzheimer i altres demències. L'objectiu és clar: mantenir les capacitats i l'autonomia el màxim de temps possible i millorar el benestar emocional de les persones participants, alhora que es dona informació i suport a les famílies.
Una teràpia no farmacològica amb resultats demostrats
El Programa de Reforç de la Memòria no és un taller de memòria convencional. Es tracta d'una teràpia no farmacològica basada en l'estimulació cognitiva, física, social i emocional, adaptada a cada persona. Les sessions es fan en grups reduïts i tenen en compte el diagnòstic, els interessos i la història de vida de cada participant, seguint una metodologia d'Atenció Centrada en la Persona.
Els resultats avalen el model: el programa aconsegueix endarrerir l'evolució de la malaltia en persones amb deteriorament cognitiu lleu i moderat i millorar de manera significativa la seva qualitat de vida. És un recurs compatible i complementari amb els tractaments farmacològics i compta amb el suport de 31 hospitals catalans i 124 CAP, que hi deriven pacients de manera habitual.
Manresa, dins d'una xarxa consolidada a tot el país
El servei de Manresa forma part d'una xarxa de 23 espais propis que la Fundació Catalunya La Pedrera té arreu de Catalunya, amb més de dotze anys d'experiència en l'atenció a persones amb deteriorament cognitiu. Des del 2013, el programa ha acompanyat més de 25.000 persones i, actualment, atén al voltant de 2.700 participants actius i les seves famílies.
La previsió de la Fundació és continuar creixent i arribar a més de 4.500 persones el 2027, ampliant la xarxa fins a 25 espais. En aquest desplegament, el centre de Manresa juga un paper clau per donar cobertura a la ciutat i al conjunt del Bages, apropant un recurs especialitzat que pot marcar una diferència decisiva en el dia a dia de moltes famílies.
Professionals especialitzats i mirada integral
El programa compta amb un equip de prop de 200 professionals experts en demències: psicòlegs i neuropsicòlegs, fisioterapeutes, tècnics d'activitats creatives i expressives i equips de coordinació. Aquesta mirada multidisciplinària permet abordar la malaltia des de diferents vessants i adaptar les activitats a l'evolució de cada persona.
Un dels trets distintius del model és el llenguatge i la filosofia amb què es treballa: no es parla d'"usuaris", sinó de "participants", destacant el paper actiu de les persones en el seu propi procés i reforçant la seva dignitat i autonomia.
Accés obert i suport a les famílies
Qualsevol persona pot accedir al Programa de Reforç de la Memòria, ja sigui per derivació mèdica -a través d'una prescripció- o bé perquè comença a tenir queixes subjectives de pèrdua de memòria i vol preservar les seves capacitats. A més del treball directe amb les persones participants, el programa ofereix orientació, informació i suport emocional a les famílies, que sovint afronten la malaltia amb incertesa i manca de recursos.
Un programa reconegut pel sector sanitari
La tasca de la Fundació Catalunya La Pedrera ha rebut un important reconeixement professional. L'any 2024, el Programa de Reforç de la Memòria va ser guardonat amb el Premi Social Alzheimer de la Societat Espanyola de Neurologia, un aval que consolida el programa com un recurs de referència i com un complement valuós a la pràctica clínica.
Un recurs que cal fer visible a la ciutat
Tot i els bons resultats i la seva llarga trajectòria, el programa continua sent desconegut per una part important de la ciutadania. Des de la Fundació insisteixen en la importància que els manresans sàpiguen que aquest recurs existeix a la ciutat i que pot "canviar la vida" de les persones amb inici d'Alzheimer i del seu entorn més proper.
El centre del carrer Caritat és, per a moltes famílies, un espai on l'oblit s'alenteix, el temps es guanya i la qualitat de vida es posa al centre. Un recurs local amb impacte real, en un àmbit on cada dia compta.