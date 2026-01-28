Míriam Tirado portarà al Kursaal el monòleg «Fills: no deu ser tan difícil»

La periodista, escriptora i consultora de criança manresana Míriam Tirado actuarà aquest dissabte 31 de gener a la sala petita del Kursaal de Manresa amb el monòleg d'humor Fills: no deu ser tan difícil. L'espectacle es podrà veure en dues funcions, a les 5 i a les 8 de la tarda, totes dues amb les entrades ja exhaurides.
Un monòleg sobre la maternitat i la paternitat
En aquest monòleg en format stand-up comedy, Míriam Tirado proposa un recorregut ple d'humor i complicitat pel camí de la maternitat i la paternitat, des del moment de decidir tenir fills fins a l'adolescència. Una experiència vital que, tal com explica l'autora, pot portar tant moments de felicitat absoluta com situacions de dubte, cansament i desconcert.
L'espectacle ofereix un espai per riure, compartir vivències i relativitzar les preocupacions habituals de mares i pares, amb l'objectiu que el públic surti amb una mirada més optimista, més perspectiva i ganes de reconnectar amb els fills i filles.
Humor, reflexió i criança conscient
Fills: no deu ser tan difícil combina humor i reflexió a partir de situacions quotidianes, amb un to proper i honest que ha connectat amb públics diversos arreu del país. El monòleg posa el focus en la importància de crear espais de descompressió emocional per a les famílies, on poder expressar-se sense judicis i amb sentit de l'humor.
Una autora molt vinculada al Kursaal
Míriam Tirado és consultora de criança conscient, periodista especialitzada en maternitat i paternitat i una de les autores més llegides en aquest àmbit. Entre les seves obres destaca el conte infantil El fil invisible, que va tenir una adaptació teatral representada al Kursaal el maig de 2025.