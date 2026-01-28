La periodista Laura Rosel encapçalarà divendres al Kursaal «Els contrabandistes de llibres de Darayya»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 30 de gener, a les 8 del vespre, la representació d'Els contrabandistes de llibres de Darayya, un espectacle basat en l'obra de la periodista Delphine Minoui. El muntatge dona veu a una experiència real de resistència cultural en plena guerra de Síria i posa el focus en la violència exercida des del poder per impedir la lectura, el pensament crític i la llibertat d'expressió.
Un acte de resistència a través dels llibres
L'espectacle parteix de la història d'una biblioteca secreta creada a la ciutat siriana de Darayya durant el conflicte bèl·lic. En un context marcat pels bombardejos, la repressió i la censura del règim d'Al-Assad, un grup de joves va recollir llibres dels edificis destruïts i els va convertir en un refugi de paraules i pensament. Aquesta iniciativa col·lectiva esdevé el fil conductor del muntatge, que posa en relleu el paper de la cultura com a eina de resistència davant la violència i la por.
La proposta escènica dona fe de la voluntat d'un poble de mantenir viva la imaginació i la vitalitat intel·lectual, tot reivindicant la lectura i el coneixement com a drets fonamentals.
De la investigació periodística a l'escenari
L'origen de l'obra es remunta a l'any 2015, quan la periodista Delphine Minoui va descobrir a Facebook la pàgina Humans for Syria, impulsada per un col·lectiu de joves fotògrafs sirians. A través d'aquest espai digital, es relatava l'existència d'una biblioteca clandestina al cor de Darayya. Impactada per aquella història, Minoui va decidir investigar-la a fons i reconstruir el relat d'aquells joves que havien aixecat una fortalesa de paper enmig del caos.
A partir d'aquest treball periodístic neix l'obra que ara arriba a Manresa, adaptada al llenguatge teatral.
Direcció i repartiment
El muntatge està dirigit per Iban Beltran i es va estrenar el gener de 2025 al Teatre Nacional de Catalunya. L'espectacle està encapçalat per la periodista Laura Rosel i compta també amb les interpretacions de Marwan Sabri, Jorge Yamam i Ilyass El Ouahdani.
Col·loqui postfunció i entrades
Un cop finalitzada la funció, la sala gran del Kursaal acollirà un col·loqui amb els membres de la companyia, obert al públic assistent.
Les entrades tenen un preu general de 20 euros, amb tarifes reduïdes de 15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.