La Cursa dels Llebrers de Sant Fruitós incorporarà el canicròs infantil en la 12a edició

Sant Fruitós de Bages acollirà diumenge 8 de febrer la dotzena edició de la Cursa dels Llebrers, una cita esportiva i solidària ja consolidada al municipi que enguany incorpora com a principal novetat la modalitat de canicròs infantil. La cursa manté el seu caràcter solidari, amb tots els beneficis destinats a entitats de protecció animal, i amplia l'oferta per fomentar la participació familiar i el respecte pels animals des de la infància.
Una cursa solidària amb noves modalitats
La Cursa dels Llebrers ofereix, com en edicions anteriors, dues opcions de participació: la caminada popular i el canicròs. Aquest 2026, però, s'hi suma el canicròs infantil, pensat perquè els més petits puguin participar de manera adaptada i segura, compartint activitat esportiva amb els seus gossos.
La iniciativa vol reforçar els valors de l'esport, la convivència i el benestar animal, tot apropant aquestes pràctiques a públics de totes les edats.
Recorregut i organització
La sortida de la cursa tindrà lloc al parc del Bosquet i el recorregut serà de 7,7 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 171 metres. L'entorn natural de Sant Fruitós de Bages tornarà a ser l'escenari d'una matinal esportiva oberta a participants amb diferents nivells de preparació.
L'activitat està organitzada per les entitats Galgos 112 i Niu de Petjades, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Beneficis destinats a la protecció animal
Tots els beneficis obtinguts a través de les inscripcions es destinaran íntegrament a ajudar gossos rescatats i facilitar-los una nova oportunitat. Paral·lelament, durant la jornada també es recolliran donacions de pinso, medicaments i accessoris tant per a gossos com per a gats.
Inscripcions i serveis inclosos
El preu de la inscripció és de 20 euros per a la modalitat de canicròs i de 15 euros per a la caminada popular. Les persones inscrites rebran esmorzar, una samarreta commemorativa, obsequis d'empreses col·laboradores i participaran en sortejos de material.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de Cronosports fins a completar places.